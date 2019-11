Kim Kardashian e le sorelle non supportano Caitlyn Jenner

Kim Kardashian e le sue sorelle non stanno sostenendo Caitlyn Jenner nella sua partecipazione a un reality show.

Secondo quanto riporta il DailyMail, l’intero clan Kardashian-Jenner, da sempre molto attivo sui social network, si è chiuso nel più cupo silenzio mentre andava in onda la prima puntata del reality. E naturalmente ci si domanda il perché.

Un po’ di storia. Caitlyn Jenner ha iniziato il suo percorso di transizione da uomo a donna nel 2015. Prima si chiamava Bruce ed è stata un grandissimo atleta olimpionico, molto celebre e molto amato. Nel 1991 ha sposato Kris Jenner - divorziata dal famoso avvocato Robert Kardashian, tra i difensori dell’atleta O.J. Simpson, accusato di omicidio. Kris e Robert avevano avuto quattro figli: Rob, Kourtney, Khloe e naturalmente la più celebre Kim Kardashian. Dal matrimonio con Bruce, finito in un divorzio nel 2014, Kris ha avuto altre due figlie, Kendall e Kylie Jenner, la prima top model internazionale e angelo di Victoria’s Secret, la seconda imprenditrice milionaria nel campo della cosmetica.

Il silenzio social delle figlie di Kris, sia quelle avute dal primo matrimonio sia quelle avute dal secondo, ha attirato l’attenzione dei tabloid. Caitlyn Jenner sta prendendo parte allo show "I’m a Celebrity - Get Me Out of Here". Durante il reality, i vip sono sottoposti a prove che mettono in risalto il loro coraggio.

La prima prova cui si è sottoposta Caitlyn nel corso del primo episodio è stata il paracadutismo. La donna evidenziato come in passato sia stata un pilota per ben 45 anni, ma anche di non aver mai avuto bisogno di lanciarsi da un aereo. Nel raccontare questo dettaglio della sua vita, ha accennato anche alla sua famiglia: ha infatti detto che sia Kendall sia Kim abbiano praticato il paracadutismo e che pensa che anche Kourtney abbia avuto interesse e pratica in questo sport. Ha anche scherzato sul fatto di doversi buttare dall’aereo: “ Tutti mi hanno sempre chiesto nel corso degli anni 'Hai mai saltato?' e ho sempre detto no, perché il mio aereo ha sempre funzionato ”.

A dispetto della scarsa attenzione tributata a Caitlyn dalla sua famiglia, gli utenti dei social network si sono scatenati per la sua partecipazione a "I’m a Celebrity - Get Me Out of Here", tanto che c’è già chi l’ha incoronata regina del reality e possibile candidata alla vittoria finale fin dalla prima puntata.

