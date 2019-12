Kim Kardashian regala alla figlia una giacca da 65mila dollari

Il Natale è ormai alle spalle ma ci sono regali destinati a far discutere ancora a lungo, come quello di Kim Kardashian a sua figlia North West, di appena sei anni. Normalmente, a quest'età i genitori fanno trovare sotto l'albero qualche giocattolo o, al massimo, apparecchiature elettroniche. La milionaria moglie di Kanye West ha fatto di più, molto di più, e ha regalato a sua figlia una giacca da 65 mila dollari.

Non si tratta di una giacca qualunque ma bensì di una delle più iconiche appartenute a Michael Jackson, battuta all'asta qualche settimana fa. Si tratta di un giacca nera con decorazione di brillanti, quella che il cantante indossò al 65esimo compleanno di Elizabeth Taylor, oltre che in diverse altre occasioni, come l'anteprima del film Ghost. È stata la stessa Kim Kardashian a spiegare la genesi di questo regalo, attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram: " North è una fan sfegatata della star del pop e sapevamo che l'avrebbe amata. Quindi abbiamo preso la giacca all'asta come regalo di Natale. " Un regalo decisamente inusuale per una bambina di 6 anni, che probabilmente non ne sa apprezzare ancora il valore.

Le parole usate da Kim Kardashian hanno anche fatto arrabbiare numerosi fan di Michael Jackson, perché l'influencer ha intenzione di riadattare la giacca per fare in modo che sua figlia possa utilizzarla già da subito. Kim Kardashian ha spiegato che le maniche del capo possono essere rimosse e poi riadattate, in modo tale che " potrà indossarla per tutta la vita. " Tuttavia, quella è una delle giacche più iconiche appartenute al re del pop, uno dei cimeli più preziosi per i suoi seguaci, il cui valore simbolico non può essere valutato e, soprattutto, e ben più alto rispetto ai 65 mila dollari pagati dalla Kardashian. Voler apportare delle modifiche a un capo indossato da Michael Jackson significa far perdere qualsiasi valore alla giacca, che qualunque appassionato del cantante custodirebbe come un cimelio prezioso.

Kim Kardashian e suo marito avrebbero ponderato questo regalo già diversi mesi fa, non sarebbe un pensiero estemporaneo della coppia per la loro bambina. L'asta si sarebbe tenuta lo scorso 26 ottobre. Il prezzo stimato di vendita per il capo era tra i 10 e i 20 mila dollari ma evidentemente sono stati numerosi i rilanci, fino ad arrivare al prezzo di 65.625 dollari, cifra effettivamente pagata da Kim Kardashian per aggiudicarsi la giacca di Michael Jackson. Una curiosità: quello non fu il pezzo più pregiato dell'incanto, che tra gli oggetti da battere vedeva anche l'iconico cardigan (mai lavato dal 1994) di Kurt Cobain indossato anche nello storico concerto MTV Unplugged del 1993. Il vincitore ha dovuto versare 334 mila dollari per averlo, il che ne fa il maglione più caro mai venduto a un'asta. Che sia anche questo un acquisto di Kim Kardashian per qualche regalo futuro? Nella sua famiglia i regali esagerati sono la normalità, basti pensare all'appartamento da 14 milioni di dollari che suo marito le ha donato per lo scorso Natale.