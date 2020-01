Kim Kardashian, esplosiva in monokini metallico

È una Kim Kardashian esplosiva quella recentemente immortalata sulle spiagge dorate del Messico, intenta a godersi una pausa durante il mese di gennaio: le temperature miti le consentono di sfoggiare un look davvero sexy. Fasciata in un aderentissimo monokini color bronzo, l'imprenditrice raccoglie consensi dai fan e dalla rete: non sono sfuggite le forme generose che la caratterizzano, anche se molto più toniche e allenate.

Kim appare in forma perfetta grazie alle sessioni di sport quaotidiano e a un regime alimentare pulito e sano, senza però rinunciare alle trasgressioni, come lo yogurt gelato. Una passione così forte che l'ha spinta ad acquistare una macchina casalinga per il gelato, così da trasgredire in salute, anche tra le mura di casa.

EXCLUSIVE: No Skims needed! Kim Kardashian showcases her picture perfect curves https://t.co/RKyOWHnEtz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 14 gennaio 2020

Kim si è concessa una mini pausa di relax in compagnia di alcuni amici presso un lussuosissimo resort del posto, una location da settemila dollari a notte posizionata proprio davanti all'oceano. Una privacy perfetta per l'imprenditrice, intenta a sfoggiare il suo ricercatissimo look da spiaggia, con tanto di gioielli, occhiali, trucco e treccia raffinata. Ma è il monokini metallico a catturare l'attenzione dei fotografi, in particolare i tagli aderentissimi e il materiale dello stesso, che seguono le curve della donna, centimetro dopo centimetro.

La madre di quattro figli sembra aver ritrovato un equilibrio fisico migliore, oltre che emotivo: dopo anni di diete e sacrifici ha deciso di puntare su un allenamento mirato, che le ha consentito di diminuire la cellulite e i centimetri delle curve. Ventre piatto e fianchi più snelli, anche grazie a un'alimentazione sana ma più indulgente. Kim ha deciso di non privarsi di tutto ma di cedere a qualche trasgressione come dolci, torte e golosità.

A trentanove anni, Kim Kardashian ha deciso di amarsi di più e accettare gli eventuali aumenti di peso, che potrà correggere riprendendo il percorso già avviato. Forte anche della presenza della linea moda "Skims" da lei creata e disegnata, perfetta per contenere le forme durante le serate di gala più importanti.

Prodotti contenitivi ma dalla colorazione discreta e naturale, dal taglio sartoriale moderno e sicuramente più sexy. Una proposta che sta riscuotendo moltissimo successo tra le star ma anche tra la gente comune, una produzione che accresce sempre più il conto in banca della diva.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?