Kim Kardashian fa 39 anni: ha organizzato tre giorni di festa

Per una grande star, un grande compleanno. Kim Kardashian, prossima ai 40, ha compiuto oggi 39 anni e per l’occasione ha voluto organizzare una festa da “teenagers”: un weekend con le sorelle, Kylie Jenner , Khloé Kardashian e Kourtney Kardashian, e qualche amica. Tre giorni di festeggiamenti solo donne, " come lei voleva ", almeno così ha rivelato una fonte alla rivista People.

Tutte le invitate hanno raggiunto la festeggiata a Palm Springs in California, a casa di Kris Jenner, mamma di Kim Kardashian. Lei non era presente, era impegnata con il matrimonio di Jennifer Lawrence, ma ha lasciato la sua casa in buone mani. " Buon compleanno alla mia bellissima figlia Kim Kardashian -ha scritto sul suo profilo Instagram- Sei una tale forza della natura. Sei una figlia, una mamma, un'amica e una sorella incredibile. Grazie per aver emanato la tua luce brillante su tutti coloro che ami. Stai sempre aprendo la strada e mostrando a noi il tuo vero super potere con il modo in cui stai sempre raggiungendo gli altri. Sei così gentile, generosa e compassionevole e sono così orgogliosa della fantastica donna che sei diventata. Ti amo così tanto e sono più che felice di essere tua madre. Fai il miglior compleanno e l'anno di sempre" . Altro grande assente è stato suo marito Kanye West, in Giamaica per lavoro. Essendo una festa "tra donne", avrà approfittato dell’occasione per pensare al suo nuovo album in uscita.

Il weekend è iniziato sabato sera con un "pink-party": tavola e addobbi erano tutti rosa. Per l’occasione Kim Kardashian si è fatta truccare dalla sorella Kylie, amministaratore delegato di una linea di trucchi. Domenica, invece, le ragazze hanno passato la mattinata a giocare a golf, mentre il pomeriggio sono state in piscina a prendere il sole. " Non c’è niente di meglio che stare con tutti i miei amici sdraiati a prendere il sole a Palm Springs nel fine settimana ", ha detto la festeggiata nelle stories. Per dimostrare ulteriormente la sua ospitalità, come si usa fare negli Stati Uniti, Kim Kardashian ha fatto dei piccoli doni alle sue amiche, per ringraziarle della loro presenza.