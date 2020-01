Kim Kardashian rimpiange il papà: "Vorrei parlare di legge con lui"

Un’emozionata ed emozionante Kim Kardashian ha ricordato il padre scomparso.

La star dei reality, come riporta il DailyMail, ha parlato del compianto Robert Kardashian in relazione del suo recente percorso di studi: Kim si sta infatti laureando in legge, per ripercorrere le orme del padre - molto famoso anche per essere stato uno dei legali del caso O.J. Simpson. Tanto che l’uomo è stato ritratto nella fiction televisiva della serie “American Crime Story”, interpretato dall’ex star di “Friends” David Schwimmer.

Kim Kardashian ha raccontato che da adolescente, mentre il padre era al lavoro su O.J., sgattaiolava nel suo ufficio osservando prove e strategie che non avrebbe dovuto vedere. La donna crede che la passione per la legge sia stata dentro di lei in tutti questi anni, ma solo di recente sarebbe emersa. Riguardando delle proprie vecchie interviste, si è ricordata anche che, quando era più giovane, l’imprenditrice avrebbe voluto essere un’investigatrice o un avvocato.

Kim crede che il padre sarebbe orgoglioso di lei, che sta cercando di intraprendere una carriera nel mondo della giurisprudenza: ogni volta che si sente frustrata pensa a lui. Certo, il carico è tanto: Kim ha quattro figli, esattamente come fu per il padre. “ Sarebbe emozionante parlargli di questo e so che sarebbe stato molto orgoglioso ”, ha commentato l’imprenditrice.

Robert Kardashian ha avuto infatti quattro figli: Kim, Kourtney, Khloe e Rob. Kim ha avuto invece, durante il suo matrimonio felice e in corso con Kanye West, North nata nel 2013, Saint nato nel 2015, Chicago nato nel 2018 e Psalm nato a maggio 2019. Oltre alla famiglia e agli studi in legge, Kim è un’imprenditrice di successo nei campi della cosmetica e della lingerie contenitiva.

Intanto, Caitlyn Jenner - che fino al 2015 è stata Bruce, atleta olimpionico ed ex marito della madre di Kim, Kris Jenner - ha rivelato i progetti ambiziosi della figliastra. La star dei reality vuole infatti aprire un proprio ufficio legale e assumere degli ex detenuti come paralegali. La donna ha infatti studiato in questi anni la riforma carceraria e crede nella riabilitazione degli ex detenuti.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?