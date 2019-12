Kim Kardashian rivela: Kylie Jenner e Travis Scott mai fidanzati

Kim Kardashian ha smentito un’indiscrezione relativa alla sorella minore Kylie Jenner.

Ospite nel salotto di Ellen DeGeneres, la star dei reality, come riporta il Mirror, è stata interrogata riguardo allo stato della relazione tra Kylie e Travis Scott. La coppia non è fidanzata, in barba al grosso anello di diamante che viene indossato dalla giovanissima imprenditrice.

Per capire bisogna fare un passo indietro. Kylie e Travis sono stati insieme fino alla fine dell’estate 2019. Nel 2018 hanno avuto una bimba, la piccola e dolcissima Stormi, entrata subito nel cuore dei follower della madre su Instagram. Tra l’imprenditrice e il rapper si parla di una pausa di riflessione, quindi non una vera e propria rottura e in tutto questo la coppia sta continuando a frequentarsi. È stato affermato come la scelta sia stata generata dal bisogno dei due di continuare a fornire una quotidianità serena alla figlioletta. In tutto questo, Travis ha preso parte alla festa del Ringraziamento a casa Kardashian Jenner, facendo scatenare le indiscrezioni dei fan su un possibile ritorno di fiamma.

Ma cosa ha dichiarato la sorella maggiore all’Ellen Show? Semplicemente ha smentito che Travis e Kylie si siano fidanzati in gran segreto, anzi sicuramente non sono fidanzati. In merito all'anello, Kim si è mostrata possibilista e ha fatto delle supposizioni: Kylie potrebbe aver acquistato da sola il monile, per sé, tanto che non lo indossa all’anulare della mano sinistra, dove si indossa solitamente un anello di fidanzamento.

Kim ha aggiunto anche che Travis e Kylie siano solo dei buoni amici, almeno per il momento, e che si stanno concentrando solo sul fatto di fare i genitori nel modo più giusto, corretto e sereno. Molte testate però alludono al fatto che la coppia sia destinata a tornare insieme: sarà così?

Intanto, nei giorni scorsi sono spuntate su Instagram le foto di Kylie al party per il cinquantesimo compleanno di P Diddy: alla festa ci è andata con Fai Khadra, che sembra essere invece l’interesse sentimentale della sorella Kendall Jenner - tanto che le due sorelle hanno scherzosamente interagito in merito all'avvenimento sul social network.

Kim Kardashian, invece, con il marito Kanye West rappresenta una delle più belle e longeve coppie dello show biz. Marito e moglie hanno quattro figli cui sono anche molto affezionati: si tratta di North, nata nel 2013, Saint nato nel 2015, Chicago nata nel 2018 e Psalm nato lo scorso maggio.

