Kylie e Kendall Jenner, guerra per lo stesso fidanzato

Kylie Jenner ha un contrasto con la sorella, per via di un uomo?

Come riporta il Mirror, Kylie e Kendall Jenner hanno innescato un piccolo giallo della gelosia social, con un nuovo aggiornamento su Instagram. La giovane imprenditrice nel campo della cosmesi ha infatti pubblicato degli scatti che la ritraggono insieme a Fai Khadra: a corredo delle immagini c’è un tag alla sorella, che ha commentato: “ Facciamo a botte? ”.

Questo perché Khadra pare sia l’attuale interesse sentimentale dell’angelo di Victoria’s Secret Kendall, mentre nelle immagini che hanno destato l’interesse degli utenti social, l’uomo posa con Kylie, vestita con un abito identico a quello di Jessica Rabbit - ma in un colore differente - davanti a uno scintillante albero di Natale.

In realtà, non si tratta assolutamente di una faida tra congiunte: l’atteggiamento è piuttosto scherzoso da parte di entrambe e, al massimo, ci saranno degli strascichi che il pubblico potrà vedere nel reality “Keeping Up with the Kardashians”, giunto ormai alla diciassettesima stagione. Tanto che Kylie ha perfino precisato che non sta frequentando Khadra, ma l’uomo è stato il suo accompagnatore in una particolare occasione.

L’occasione di queste immagini è infatti la festa di compleanno di P Diddy, cui hanno preso parte tra gli altri i coniugi della musica Beyoncé e Jay-Z, la principessa del rap Cardi B e la leggendaria top model Naomi Campbell.

La vita sentimentale di Kylie Jenner è ancora abbastanza riservata e lo è da un po’ di tempo. A febbraio 2018 l’imprenditrice ha infatti avuto una bambina, la piccola Stormi, dalla sua relazione con il rapper Travis Scott, che ha iniziato a frequentare dopo la sua rottura da un altro rapper, Tyga. Da alcuni mesi Kylie e Travis pare si siano presi una pausa di riflessione e il musicista ha lasciato la casa in cui vivono madre e figlia.

Tuttavia, mentre i fan anelano a un ricongiungimento - i due rappresentavano una coppia molto affiatata - ci sono per loro vaste speranze all’orizzonte, dato che la coppia continua a frequentarsi, anche se non in queste occasioni sociali. Travis e Kylie hanno infatti deciso di restare in buoni rapporti in modo da tutelare l’affetto e la crescita della propria bimba.

Stormi è di recente diventata l’oggetto di un aggiornamento virale sul profilo Instagram di Kim Kardashian: la bimba è stata ritratta mentre fa le coccole al cuginetto, il neonato Psalm.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?