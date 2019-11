Kim Kardashian rompe il silenzio su Caitlyn Jenner

Kim Kardashian parla sui social di Caitlyn Jenner.

Si tratta di una novità assoluta: da quando Caitlyn ha iniziato a partecipare al reality show “I’m a Celebrity”, è sceso il “silenzio stampa” tra le sue figlie e le sue figliastre. Tanto che sono emerse anche delle ipotesi sul fenomeno, che potrebbero rivelarsi fantasiose. Tuttavia, il 22 novembre Kim ha finalmente rotto il silenzio, condividendo su Twitter un video dell’ex patrigno.

Nel video, molto divertente, Caitlyn invita la sua squadra a svegliarsi. “ Andiamo squadra! - dice Caitlyn nel video - È solo un altro giorno. Un altro giorno per fare del proprio meglio. Un altro giorno per essere grandi. Sorgete e splendete! ”. Kardashian è apparsa deliziata dal filmato. “ L'ho registrato e impostato come sveglia alcune settimane fa ”, ha scritto su Twitter. In effetti, lo scorso ottobre era apparso su YouTube un video in cui Kylie Jenner - figlia di Caitlyn - svegliava la sua piccola Stormi esattamente in questo modo. Quindi si può ipotizzare che queste frasi siano di uso comune per i membri del clan Kardashian-Jenner.

I literally recorded this and set this as my alarm a few weeks ago! https://t.co/HNYmv8KJ9m — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 23, 2019

Nella prima giornata di pubblicazione, come riporta il Mirror, il video di Caitlyn pubblicato da Kim è stato visto 4 milioni di volte, 70 milioni il secondo giorno e un miliardo entro il fine settimana. I follower di Kim l’hanno invitata a sostenere l’ex patrigno, immaginando come possa essere interessante e divertente avere nella famiglia un personaggio del genere.

Caitlyn Jenner ha iniziato il suo processo di transizione nel 2015. Precedentemente si chiamava Bruce ed era un atleta olimpico. Tra il 1991 e il 2014 è stato sposato con Kris Jenner - madre di Kim, Khloe, Rob e Kourtney Kardashian - e la coppia ha avuto anche due altre figlie, cioè Kylie e Kendall Jenner.

Nonostante la loro presenza costante sui social, le ragazze Kardashian-Jenner non si erano ancora espresse sulla partecipazione di Caitlyn al reality. Si è ipotizzato che questo sia dovuto ai timori di mamma Kris che Caitlyn riveli alcuni segreti di famiglia, mentre viene ripresa dalle telecamere 24 ore su 24. E che questo possa avere un riflesso negativo sulle attività imprenditoriali delle figlie, in particolare Kim e Kylie, che si occupano con successo di cosmetica.

Tuttavia è stato rivelato che i filmati del reality, prima della messa in onda, vengono visionati da un team di legali, che cerca di evitare qualunque cosa possa essere anche lontanamente diffamatoria nei confronti di terzi.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?