Kim Kardashian si mostra senza trucco e con la psoriasi

Kim Kardashian, icona fashion e star incontrastata del reality Keeping Up With The Kardashians, sta portando avanti una lunga lotta contro la psoriasi.



La star della televisione, infatti, sta combattendo contro questa malattia della pelle da almeno otto anni. Da quando, cioé, ne parlò per la prima volta pubblicamente, nel 2011. Durante questo percorso Kim Kardashian ha sempre tenuto aggiornati i suoi follower sul suo stato di salute, parlando dei miglioramenti riscontrati, ma anche dei giorni in cui l'infezione si è allargata.



È quello che ha fatto anche domenica mattina sul suo Instagram, dove invece della morning routine tanto cara alle star del mondo della moda, Kim Kardashian ha pubblicato la sua morning psoriasis. Nella story l'attrice trentottenne si mostra sdraiata al letto, con un primo piano sul viso privo di trucco, dove fanno bella mostra di sé alcune zone rosse e infiammate. Gli haters non hanno perso occasione per sparare sentente e dire a Kin che tutti i problemi della sua pelle sono in realtà legati all'uso eccessivo di trucco.



In realtà la psoriasi, che non ha una cura, è una malattia né infettiva né contagiosa che ha a che fare con il rigeneramento veloce delle cellule e che può essere scatenata da uno spettro molto ampio di fattori.



