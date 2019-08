The Kolors, grave lutto per Stash: "Quello che abbiamo realizzato è anche suo"

Il frontman del gruppo vincitore ad Amici di Maria De Filippi, The Kolors, ha destinato delle parole commoventi ai suoi fedeli sostenitori.

Possono dirsi ore difficili per Stash Fiordispino. L'ultimo sfogo social del cantante è avvenuto con un messaggio sibillino riportato in alcuni video e in un post condivisi tra le Instagram stories: "Ciao, zio Jimmy! Grazie per averci insegnato a mantenere il sorriso, sempre… Sei stato l’inizio di tutto questo!".

Stash ha così voluto parlare ai suoi fan, attraverso il suo profilo Instagram, per comunicare la triste scomparsa del suo amato zio, Jimmy, che in passato lo ha aiutato a credere nel suo sogno di fare musica.

The Kolors e il ricordo di Jimmy

"Ragazzi – sono parole particolarmente emozionanti quelle spese da Stash, sul compianto parente che lo ha supportato nella sua crescita personale e artistica – scusate se oggi non posto tanto, e per me è difficile anche fare questa storia, però facciamo questo lavoro e bisogna affrontare questi momenti in questo modo secondo me. Oggi, se n’è andata una persona che per me e la mia famiglia era molto importante. Oggi se n’è andato lo zio Jimmy, il grande zio Jimmy, che in un certo senso ha seminato tutto questo, per cui c’è una tristezza particolare perché lui aveva regalato la prima chitarra al mio papà negli anni Settanta… per cui questo che abbiamo realizzato è anche suo".