Kris Jenner regala il botox alle amiche per Natale

Un regalo speciale da Kris Jenner per le sue amiche.

Come riporta JustJared, la mamma e manager delle sorelle Kardashian-Jenner ha deciso di donare il botox a Natale, alle persone a lei più vicine. Lo ha rivelato lei stessa in un’intervista di questi giorni: tra i programmi natalizi di Jenner c’è infatti il dono del trattamento estetico ad amici e familiari.

Secondo Kris, questo prodotto è un must assoluto e crede che lo amino tutti: basta essere responsabili e parlarne con il proprio medico prima di utilizzarlo. Lei stessa vi ricorre da molto tempo. Il botox fa infatti parte della sua routine al mattino, come lei stessa ha rivelato: si fa fare un massaggio, una pulizia del viso, una manicure, un po’ di botox e si sente a posto con se stessa. È una sorta di tradizione, quella di Jenner: quando si sente pulita e in ordine, è felice.

Kris Jenner, 64 anni, ha sei figli. I primi quattro sono nati dal suo primo matrimonio con Robert Kardashian, avvocato di origine armena che fu il legale di O.J. Simpson, e sono Rob, Khloe, Kourtney e la più celebre Kim Kardashian. Kris e Robert hanno divorziato nel 1991. Dal suo secondo matrimonio con l’atleta olimpico Bruce Jenner - oggi Caitlyn - sono nate invece le figlie Kendall e Kylie Jenner. L’intera famiglia, molto unita, prende parte al reality show - di cui Kris è produttrice esecutiva - “Keeping Up with the Kardashians”, giunto alla sua diciassettesima stagione, e lo scorso Giorno del Ringraziamento si è resa protagonista di uno straordinario momento di solidarietà.

Kris ha divorziato da Bruce nel 2014, l'anno dopo Bruce ha iniziato il suo percorso di transizione diventando Caitlyn. Quest'ultima è al centro delle cronache di questi giorni per la sua partecipazione al reality "I'm A Celebrity".

