Kristin Davis: i figli adottivi vittime di razzismo

Kristin Davis a cuore aperto durante il programma "Red Table Talk", condotto da Jada Pinkett Smith e Adrienne Banfield Norris: l'attrice ha parlato dei suoi figli adottivi, vittime di razzismo. L'indimenticata Charlotte York, protagonista della serie "Sex and the City”, oggi è la madre orgogliosa dei figli Gemma Rose - adottata nel 2011 - e di un maschietto giunto l'anno scorso. L'attrice è apparsa emotivamente turbata, profondamente addolorata dalle discriminazioni che i suoi piccoli vivono ogni giorno, nonostante la giovane età. Non solo commenti discriminatori frutto del luogo comune e della scarsa conoscenza, ma anche veri e propri sgarbi, come ad esempio impedire alla piccola Gemma di utilizzare un'altalena pubblica.

Kristin si è lasciata andare a un pianto liberatorio davanti alle telecamere e alle due conduttrici, turbata dall'impossibilità di poter caricare sulle sue spalle tutte le discriminazioni a cui sono esposti i suoi piccoli. Per quanto lotti e combatta per farli vivere in modo equilibrato e felice, non potrà mai proteggerli completamente dalle discriminazioni e non potrà mai vivere fino in fondo la problemantica. Come ha specificato lei stessa: " Questo è ciò che voglio dire, in quanto genitore bianco che adotta [bambini afroamericani]: tu non potrai mai comprendere fino in fondo la situazione. Non ci sono dubbi. Non c'è modo perché ciò accada [...] Una cosa è osservare ciò che succede alle altre persone, un'altra quando ciò coinvolge i tuoi figli. Una situazione che non hai mai vissuto sulla tua pelle in prima persona. Ed è un grosso problema".

L'attrice si sente sempre sotto pressione: non sono ammesse distrazioni che potrebbero incidere sul benessre emotivo della figlia, per questo è sempre alla costante ricerca di ambienti dove la discriminazione è esclusa. La scelta di adottare un secondo figlio è scaturita dal desiderio di Gemma di avere un fratellino, una richiesta più che comprensibile, che Kristin ha assecondanto con amore. L'attrice è amabasciatrice mondiale dell'associazione caritatevole Oxfam, è una fervente attivista per i diritti degli animali - in particolare quelli vittime di bracconaggio - quindi collabora con costantemente con UNHCR.

