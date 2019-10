Kurt Cobain: all'asta il maglione mai lavato

Il maglione di Kurt Cobain torna nuovamente all'asta: simbolo di un'epoca musicale e segno distintivo del cantante dei Nirvana, l'articolo ritorna sul mercato. Già acquistato nel 2015 come investimento da un uomo d'affari, il maglione verde lascia nuovamente la cassaforte dove era custodito, per approdare all'evento imminente dell' "Icons & Idols: Rock 'N' Roll" coordinato da Julien's Auctions. L'asta avrà luogo il 25 ed il 26 ottobre sia online che dal vivo, presso l'Hard Rock Café di New York, con una prima offerta di 50.000 dollari: è probabile che raggiunga velocemente i 200.000 dollari.

Kurt Cobain's Never Washed Unplugged Sweater Is Up for Auction Again After Previously Selling for Almost $150K https://t.co/WsP2b4orrI — People (@people) 10 ottobre 2019

Il maglione verde del compianto cantante dei Nirvana venne acquistato nel 2015 per la cifra record di 137,500 dollari da un uomo d'affari che preferì rimanere anonimo, conservato all'interno di una cassaforte di sicurezza, dentro un tessuto privo di acidi per impedirne il deterioramento. Un oggetto di culto indossato da Kurt durante l'esibizione storica dell'MTV Unplugged nel 1993 e regalato dalla moglie Courtney Love a Jackie Farry, l'ex tata della figlia della coppia: l'attuale 27enne Frances Bean. Il maglione di colore verde chiaro è un misto di materiali quali acrilico, mohair e lycra con chiusura a cinque bottoni, ma uno è assente. L'oggetto appare consumato e rovinato sulle tasche, con bruciature originali di sigaretta: durante gli anni non è mai stato lavato e arriverà alla vendita con la lettera di accompagnamento scritta a mano da Jackie Farry, come per l'acquisto precedente.

Ma il maglione di Cobain non sarà l'unico che verrà messo all'asta, perché Julien's Auctions batterà anche la chitarra Fender Mustang per mancini realizzata su misura per l'artista e utilizzata durante il tour "In Utero" dei Nirvana, quindi circa 700 reperti e cimeli storici di proprietà e utilizzati da altri artisti storici come Elvis Presley, The Beatles, Michael Jackson, Madonna, Queen, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Elton John e Janis Joplin.

