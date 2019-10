Kylie Jenner e Travis Scott: questa donna ha causato la rottura?

C'è del mistero dietro alla recente separazione tra la bellissima Kylie Jenner e il fidanzato Travis Scott: dopo due anni d'amore e una figlia, la loro storia sarebbe in pausa con tanto di separazione amichevole. Ma le voci che circondano questa rottura avrebbero individuato la presenza di una misteriorsa figura femminile dietro al loro allontanamento, una giovane che Travis conoscerebbe sin dal 2013. Secondo le indiscrezioni, Rojean Kar - questo il suo nome - da anni vivrebbe una presunta storia d'amore segreta con Scott, come confermerebbero alcune teorire legate a diversi scatti presenti suo profilo Instagram. Nota anche come YungSweetRo, avrebbe reso privato il social network, ma alcuni dei suoi contatti avrebbero diffuso le immagini ipoteticamente ambigue.

Whoa! Has Travis Scott's side chick been found?! LOOK!!! https://t.co/LYnhaI6oh6 — Perez Hilton (@PerezHilton) 3 ottobre 2019

Nessuna conferma sarebbe giunta dai due interessati, ma una secca smentita da parte della stessa Kylie Jenner, che avrebbe accusato la rete di diffondere racconti falsi. La giovane avrebbe anche chiesto di interrompere la condivisione della fake news e di rispettare la loro privacy, perché influenzerebbe negativamente la loro vita privata. Nonostante i dubbi legati alla presenza di Rojean, che molti figurano anche dietro la precedente crisi tra Travis e Kylie, le motivazioni della separazione sarebbero riconducibili a scelte di vita differenti. Kylie vorrebbe un altro figlio, dopo la piccola Stormi, mentre l'ex preferirebbe concentrarsi sulla carriera musicale.

E nonostante la smentita della Jenner negli anni, Kar ha sempre lanciato allusioni sulla presunta storia segreta con Travis, confermando di essere anche stata bloccata dalla stessa giovane sui social network. Nel frattempo, Jenner è stata immortalata mentre usciva dallo studio di registrazione dell'ex Tyga, un incontro del tutto casuale come ha tenuto a precisare la stessa giovane, ma che ha scatenato la rete. E mentre Travis e Kylie confermano di lavorare per il bene comune della piccola Stormi, il gossip sommerge la loro separazione amichevole allontandoli sempre di più.

