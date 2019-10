Kylie Jenner e Stassi: bacio come Madonna e Britney Spears

Kylie Jenner si scambia un bacio con un’amica, in occasione di Halloween.

Come riporta Metro, la più giovane del clan Kardashian ha iniziato a prepararsi per la notte del 31 ottobre. E già sabato scorso ha iniziato a sfoggiare costumi e outfit pensati per l’occasione. In un video apparso tra le Storie di Instagram dell’imprenditrice, Kylie indossa una tuta nera attillata ed estremamente sexy. I capelli sono raccolti dietro la nuca.

Nel filmato con lei c’è una delle sue migliori amiche - Stassi, cioè Anastasia Karanikolaou - vestita invece con un mini-abito bianco e con i capelli sciolti. Per coloro che ben conoscono la storia del pop, le maschere delle due giovani non lasciano dubbi: hanno “interpretato” rispettivamente Madonna e Britney Spears agli Mtv Video Music Awards del 2003. Con tanto di bacio finale, come accadde in effetti alle due cantanti.

Kylie Jenner and her BFF Stassie recreated Madonna and Britney Spears' infamous kiss at the 2003 #VMAs for Halloween. pic.twitter.com/omHHpP0PIc — Pop Crave (@PopCraveMusic) October 27, 2019

Nella stessa giornata, Kylie si è recata anche a un concerto, dove ha indossato un altro abito dark, posando poi all’interno di una doccia, come testimonia il suo profilo Instagram.

Tuttavia, in queste ore gli occhi dei social sono tutti per la piccola Stormi. La figlia di Kylie è apparsa in foto e video della madre con addosso una parrucca viola e un abito viola e argento, con piume di struzzo. Instagram sta esplodendo di tenerezza per la bimba.

Stormi ha poco più di un anno e mezzo ed è nata dalla relazione tra Jenner e il rapper Travis Scott. I due si sono presi una pausa di riflessione dal loro rapporto, ma sono sempre in contatto per il bene della bambina. I fan della coppia sono in trepida attesa di una riappacificazione.

