Kylie Jenner e Travis Scott sono tornati insieme?

Kylie Jenner sta mettendo fine alla pausa di riflessione con Travis Scott?

È quello che suppone Cosmopolitan, nel riportare come il rapper abbia pubblicato nelle Storie di Instagram un video della loro figlia Stormi. Nel filmato, la piccola viene tenuta per mano sullo sfondo da una persona non meglio identificata: i fan della coppia credono si tratti proprio dell’imprenditrice.

Lo scorso fine settimana Scott ha trascorso del tempo a casa di Kylie a Calabasas, con l’ex compagna e la figlia. Alcuni sostengono che sembra che tra i due non ci sia stata nessuna rottura, tanto sono affiatati. E c’è chi si chiede se siano ancora innamorati e abbiano superato la loro pausa di riflessione.

In effetti, il cantante e la più giovane del clan Kardashian stanno trascorrendo molto tempo insieme. Kylie ha affermato in passato come la loro non sia una rottura e di come siano rimasti in buoni rapporti: “ La nostra amicizia e nostra figlia sono le priorità ”, ha scritto lei su Twitter.

Le Kardashian non sono sempre state fortunate in amore, con l’eccezione di Kim e del suo matrimonio felice con l’artista Kanye West. Kourtney ha avuto una relazione di lungo corso con Scott Disick, terminata nel 2015 - Disick è il padre dei suoi due figli. Khloe ha avuto una figlia da Tristan Thompson - con cui si è separata quest’anno, dopo essere venuta a sapere di essere stata tradita durante la gravidanza.

Kylie è figlia di Kris Kardashian e di Bruce Jenner - oggi Caitlyn. I due hanno avuto anche un’altra figlia, Kendall. Dal matrimonio precedente tra Kris e Robert Kardashian sono invece nati Kim, Kourtney, Khloe e Rob.

