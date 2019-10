Kylie Jenner e Travis Scott hanno deciso di prendersi una pausa

Grande sorpresa per i fan di Kylie Jenner e Travis Scott. I due hanno deciso di mettere in pausa la loro relazione dopo un periodo di difficoltà. Ci tengono, però, a rassicurare che per il momento non si tratta di una rottura definitiva ma di uno stand-by. A rivelarlo è stata una fonte anonima molto vicina alla coppia, che ha raccontato tutto al magazine People.

“ Sono in pausa ma non è un allontanamento definitivo. Hanno problemi di fiducia e tutto è aumentato a causa dello stress dovuto ai loro stili di vita ”, ha dichiarato questa persona, che pare sia amica di Kylie. Stando alle sue parole, la coppia sarebbe ormai divisa da diverse settimane e tutto sarebbe avvenuto in gran segreto senza dare comunicazione alla stampa. Questo periodo non è stato molto semplice per la Jenner nemmeno dal punto di vista della salute, perché come si sa la ragazza ha dovuto subire un ricovero ospedaliero a causa di un forte malessere. A causa di questo, per altro, la ricchissima Kylie non ha potuto partecipare nemmeno alla Fashion Week di Parigi, dove avrebbe dovuto presentare la sua nuova collezione in collaborazione con il designer Balmain.