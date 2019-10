Kylie Jenner e Travis Scott si lasciano

Giunge a una pausa la storia d’amore tra Kylie Jenner e Travis Scott.

Il DailyMail parla di una vera e propria rottura, sebbene tra i due sembra che i rapporti siano rimasti decisamente amichevoli, anche per la tutela della figlia Stormi Webster, di 22 mesi.

Dopo due anni di frequentazione, i due fidanzati si sono separati nelle scorse settimane. La coppia si era incontrata nel 2017 al Coachella - dopo che Kylie aveva terminato la relazione con Tyga - e l’ultima volta che è apparsa in pubblico è stata lo scorso 27 agosto, in occasione della première del documentario Netflix “Travis Scott: Look Tom I Can Fly”.

Alcuni esperti non parlano tuttavia di una vera e propria rottura: Kylie Jenner e Travis Scott si starebbero ritagliando il proprio spazio personale e ora vivono in case separate, anche se sono in contatto per amore della figlia. A quando assicurano delle fonti vicine ai due ex, lei non terrebbe mai la bambina lontana da lui.

Tuttavia, al matrimonio tra Justin Bieber e Hailey Baldwin di qualche giorno fa, Kylie si è presentata senza Travis, in compagnia invece della madre Kris, della sorella Kendall Jenner e della piccola Stormi, con cui ha ballato in pista.

È inoltre dal 10 settembre che l’imprenditrice nel campo dei cosmetici non pubblica su Instagram una foto insieme all’artista: l'ultima immagine insieme ha illustrato l’esperienza avuta con Playboy - sulla cui copertina è apparsa senza veli. “ Molte persone affermano - ha detto Kylie - che avere un bambino possa danneggiare la propria vita sessuale, ma penso sia l’opposto della nostra esperienza ”.

