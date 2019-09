Kylie Jenner non sta bene e annulla gli impegni: “Ho il cuore spezzato”

Imprevisto per Kylie Jenner che a causa di una influenza si è vista costretta ad annullare tutti gli impegni con la Fashion Week parigina dove avrebbe dovuto partecipare in occasione della sfilata di Balmain.

Legata da una profonda amicizia con il direttore creativo della maison, Olivier Rousteing, Kylie Jenner ha collaborato con quest’ultimo per la realizzazione di una linea di make up che sarà presentata proprio domani, 27 settembre, a Parigi. Purtroppo, però, è stata lei stessa ad annunciare che sarà assente a causa di una influenza che le impedisce di viaggiare. “ Purtroppo sono molto influenzata e impossibilitata a viaggiare – ha scritto Kylie in un post pubblicato su Twitter - . Ho il cuore spezzato per questo, ma so che il mio fantastico gruppo di lavoro e i miei amici che saranno in città per l’evento, mi aiuteranno ad essere allo show con lo spirito ”.