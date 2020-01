Kylie Jenner sexy e legata ad una corda

Kylie Jenner cattura nuovamente l'attenzione dei media e dei follower grazie a uno scatto pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram: la giovane posa in lingerie, mentre una corda rosa avvolge il suo corpo. Lo scatto sembra rubato da un servizio fotografico: Kylie è intenta a fissare l'obiettivo della macchina fotografica mentre stringe con un braccio la corda. La stessa avvolge le sue curve sinuose sottolineando la figura sensuale ed elegante: Kylie indossa un completo lingerie color avorio di raffinato raso, con inserti trasparenti e pizzo.

A completare il look un makeup perfetto che evidenzia lo sguardo intenso e una lunga parrucca nera, che supera il lato B quasi a toccare le gambe: un'immagine sexy e al contempo selvaggia. I follower si scatenano riempiendo la giovane di elogi e commenti di apprezzamento, facendo così esplodere la piattaforma social. Non sono passati inosservati i tag all'ex fidanzato, Travis Scott, giusto per rammentargli cosa si sta perdendo e a chi ha deciso di rinunciare.

Ma Kylie non sembra curarsi dell'ex, con cui ha comunque mantenuto un rapporto affettuoso per il bene della piccola Stormi: lo stesso Travis ha sottolineato di adorare la madre di sua figlia, sentimento che proverà per sempre. I due sembrano uniti nel percorso di crescita congiunto della bambina, che vogliono proteggere dal gossip e dal chiacchiericcio inutile, lasciando al di fuori del rapporto affettivo tutte le voci superflue.

Kylie intanto sta progettando la festa per il secondo compleanno della piccola Stormi che, sicuramente, non mancherà di stupire follower e parenti. Grazie anche agli scatti in lingerie, l'imprenditrice e influencer mantiene inalterata la sua prima posizione social, una condizione che accresce costantemente la sua fama e i suoi guadagni. Da tempo è alla guida di una linea di makeup che porta il suo nome: l'aver ceduto una parte della società non ha diminuito la sua ricchezza che, al contrario, è aumentata ulteriormente.

Seconda in linea di fama e successo è la sorella maggiore Kim Kardashian, che lentamente sta puntando al podio su cui la sorellina è stabilmente posizionata, grazie ai suoi marchi di beauty e moda. Nonostante la rispettiva fama, le due sono molto unite e affezionate, tanto da posare spesso per i rispettivi brand, aumentando così gli zeri sul conto in banca: un successo che negli anni ha caratterizzato la famiglia Jenner-Kardashian. Nell'attesa di un nuovo marchio che la stessa Kylie sta progettando, in tandem con la figlia Stormi, una linea dedicata ai più piccoli che sicuramente non scontenterà i fan.

