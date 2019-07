Kylie Jenner, le vacanze con le amiche sono a bordo di un jet privato personalizzato

Sono pochi quelli che si possono permettere un jet privato, ancora meno sono quelli che se lo possono permettere completamente customizzato. Tra questi c'è Kylie Jenner, una delle influencer e modelle più amate e seguite dei social, che vanta oltre 140 milioni di follower sul suo account. La ragazza nel tempo ha saputo sfruttare al meglio la sua visibilità ed è diventata un'imprenditrice di successo con una linea di cosmetici diventata iconica.

Il patrimonio della modella è stratosferico e da una recente indagine di Forbes è risultata la seconda persona più pagata al mondo, con 170 milioni di dollari guadagnati nel 2018. Davanti a lei c'è solo Taylor Swift, che ne ha guadagnati 15 milioni in più. Kylie Jenner ha solo 21 anni ed è quindi di diritto la più giovane miliardaria di sempre a essersi fatta da sola. La scalata della ragazza è iniziata nel 2015, quando era ancora minorenne. Già lavorava come modella e decise di investire 250 mila dollari guadagnati per produrre una grande quantità di rossetti brandizzati con il suo nome. Da quel momento la più piccola del clan Kardashian ha iniziato a produrre e commercializzare prodotti cosmetici che l'hanno portata ad abbattere qualsiasi record. Non stupisce, quindi, che la giovanissima imprenditrice abbia deciso di partire per le vacanze assieme alle amiche, al compagno Travis Scott e alla loro bambina a bordo del jet privato personalizzato con il nome della sua ultima linea cosmetica. Rosa baby e bianco sono i colori che caratterizzano i prodotti di Kylie Jenner e quindi anche la livrea dell'aereo, nonché l'allestimento interno. Tutte le partecipanti alla vacanza hanno quindi indossato una tuta rosa, uguale, creando un effetto cromatico molto divertente. Anche l'uniforme delle hostess era a tema, solo Travis Scott, come si evince dalle storie della ragazza, è stato risparmiato dall'ondata pink.