Kylie Jenner vicina a Drake? Al compleanno di lui erano molto intimi

Nonostante la separazione tra Kylie Jenner e Travis Scott venga ancora considerata come una “pausa” nella relazione, i due è da quasi un mese che conducono vite separate. Non è chiaro se ci siano i margini per una riconciliazione ma pare che la piccola sorella miliardaria di Kim Kardashian stia vivendo con assoluta serenità questo momento, tanto da avere un avvicinamento col rapper Drake alla sua festa di compleanno.

All'inizio della settimana, il collega di Travis Scott ha festeggiato il suo 33esimo compleanno e nella lista degli invitati figurava anche Kylie Jenner. Pare che i due abbiano trascorso molto tempo insieme durante il party esclusivo, tanto da apparire quasi inseparabili agli occhi degli altri invitati presenti. Us Weekly ha avuto la soffiata da parte di una persona che era presente al compleanno di Drake: “ Kylie stava rappando le canzoni di Drake e ballava con le sue amiche mentre era accanto a lui. Non stavano ballando insieme ma sembravano avere un legame. ” La stessa persona ha riferito che i due hanno riso molto durante quella serata, apparendo felici e di ottimo umore agli altri ospiti. “ Sembrava esserci un'attrazione ”, ha dichiarato la fonte a Us Weekly.