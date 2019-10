L’alleanza inaspettata. La Regina supporta (in segreto) Meghan Markle nella lotta contro i tabloid

Tempi duri per la Royal Family. Dopo la denuncia del Principe Harry alla stampa inglese e dopo le dichiarazioni di Meghan Markle nel documentario che è stato trasmesso di recente in tv, i duchi di Sussex sono stati bersagliati su più fronti. Gli stessi membri della famiglia reale non hanno apprezzato la mossa di Harry e Meghan. Eppure come ha riportato l’esperta Victoria Arbiter, in un articolo pubblicato su ET-online, la coppia reale non è poi così sola in questo periodo buio che stanno attraversando.

Al di là di tutte le più rosee aspettative, Meghan può contare sul supporto (silente) della Regina Elisabetta. Anche se dall’esterno la situazione è ben diversa, l’esperta afferma che la sovrana non ha lasciato da soli al loro stesso destino né la Markle né tantomeno il nipote Harry. È pur vero che non ha apprezzato le dichiarazioni della Duchessa che ha esternato nel documentario, ma approva la mossa di Harry nel denunciare la stampa inglese che, da tempo, si scaglia contro Meghan. Secondo l’esperta, la Regina avrebbe preferito che i problemi della Markle fossero affrontati fra le mura di Palazzo. In poche parole avrebbe preferito lavorare i panni sporchi in famiglia e non nella pubblica pizza.

Questo però non ha impedito a Elisabetta di spezzare una lancia a favore dei duchi. "Ha preferito restare in silenzio su certi temi – afferma la commentatrice -. Il suo dovere è preservare l’istituzione della monarchia, non schierarsi dalle singole parte in casa. Lo farà sicuramente dietro le quinte. Ne sono certa". Da quel che sembra, anche la sovrana ha paura che quanto è accaduto a Lady Diana si possa ripetere con Meghan Markle.