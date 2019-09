Meghan Markle è una "catastrofe" per la Corona britannica

Meghan Markle è sotto assedio. Da una parte ci sono i tabloid che non le perdonano nulla, neanche il più piccolo errore e la tengono costantemente d’occhio. Dall’altra molti esperti reali puntano il dito contro la sua immagine molto distante dai rigidi codici di comportamento di Buckingham Palace. Sarebbe interessante sapere cosa pensa la duchessa di Sussex di tutto questo clamore nei suoi confronti, un riflettore costantemente acceso, la cui luce non si affievolisce mai. Se è vero, come raccontano molti giornali inglesi, che Meghan è una donna ribelle e indipendente, ben conscia di ciò che vuole, il giudizio di giornalisti ed esperti non dovrebbe influenzarla più di tanto. Tra queste opinioni l’ultima in ordine cronologico ha fatto divampare una nuova polemica. Come riporta il magazine Elle, si tratta delle riflessioni espresse dalla biografa reale Lady Colin Campbell e raccolte da Madame Le Figaro.

Lady Campbell non usa mezze misura e dichiara: “Il recente comportamento della coppia è un disastro per l’immagine di Buckingham Palace, che a sua volta trova difficoltà nel gestirli” . La biografa punta il dito anche sul principe Harry, benché molti esperti e giornalisti ci tengano a sottolineare che il duca sarebbe trascinato dall’intraprendenza della moglie (e, forse, anche talmente innamorato da non saperle dire di no, ammesso che questi pareri siano vicini alla verità). Da quando Harry e Meghan si sono sposati la regina Elisabetta avrebbe cercato di forgiare la loro condotta in base alle regole del protocollo, ma i Sussex hanno voluto trovare da soli la loro strada. Questo, almeno, in base a ciò che raccontano i tabloid. La personalità prorompente di Meghan Markle avrebbe creato due “fazioni” contrapposte: secondo la prima la duchessa dovrebbe essere più consapevole dei suoi obblighi ora che è una Windsor. L’altra scuola di pensiero, invece, ne elogia la capacità di essere se stessa e pensare con la sua testa.

Lady Colin Campbell, invece, ha le idee molto chiare e afferma: “Meghan Markle è chiaramente al comando, ma è anche una novizia che gioca tra i grandi e rovina tutto nel modo più catastrofico possibile”. Parole durissime. Addirittura, spiega Elle, gli esperti di royal family fanno previsioni fosche sul futuro dei duchi e sull'impatto che la loro immagine ribelle avrà su tutta la monarchia. Proviamo a vedere la situazione da diverse prospettive e a dare il beneficio del dubbio (e la presunzione di innocenza) a Meghan Markle: per molti la moglie di Harry sarebbe una “arrampicatrice sociale” , una donna furba e calcolatrice. Altri scorgono in lei, nella sua umiltà, nei suoi sorrisi, nella spontaneità che sta dimostrando negli eventi ufficiali del royal tour in Africa, una degna erede di Lady Diana. Stabilire quanto vi sia di “costruito” e di ostentato in questa naturalezza e quanto vi sia di istintivo è davvero molto difficile. I continui attacchi dei media a Meghan non aiutano a formare un giudizio imparziale (e, forse, non sarebbe neanche giusto darne uno senza conoscere di persona la diretta interessata).

Le spese per viaggi e abiti, come ricorda ancora Elle, sono stati giudicati eccessivi dal popolo inglese, il quale reputa un dovere della royal family mostrarsi in pubblico e rinunciare almeno a una parte della privacy. Un compromesso che Harry e Meghan sembrano poco inclini ad accettare. La duchessa sa usare i mezzi di comunicazione e in questo la sua esperienza nel mondo del cinema è di grande importanza. Forse, però, Lady Campbell non si allontana troppo dalla realtà quando sostiene che Meghan sia inesperta per quel che concerne la sua nuova vita. Se fosse davvero così, non sarebbe da escludere che alcuni, presunti passi falsi della Markle siano stati il frutto dell’incertezza e di un normale disorientamento iniziale. Dunque potrebbe trattarsi di errori commessi in buona fede e non a causa della superbia o dell’egocentrismo che molti le imputano. Possiamo davvero dire che la duchessa di Sussex sia interessata solo al lato più glamour del suo ruolo regale? È possibile che in lei vi sia una parte tracotante, oppure quel che sembra arroganza è, in realtà, solo paura di sbagliare?