"L’amore va preservato". Michelle Williams a sorpresa annuncia la sua maternità

È un momento di rinascita per Michelle Williams. L’attrice americana che si è fatta le ossa in tv nella serie "Dawson’s Creek", ora è lanciatissima nel firmamento delle star. Tanti sono i film a cui ha preso perso parte, ma poche sono le sue apparizioni in pubblico e sparute le indiscrezioni sulla sua vita amorosa. Una scelta che è stata voluta proprio dalla stessa Williams, a quanto pare. Legata per anni da un sentimento di amore profondo con Heath Ledger, l’attrice si è presa una pausa dai gossip e dal flash dei fotografi per vivere in serenità la vita privata. Almeno fino ad ora.

Come ha riportato il magazine People, in un recente approfondimento che ha dedicato a Michelle Williams, l’attrice dopo la sua vittoria ai Golden Globe, annuncia di essere in dolce attesa. Non solo, a quasi 40 anni confessa di essere anche perdutamente innamorata. Infatti attualmente è legata sentimentalmente a Thoma Kail. Lui è un regista coetaneo della Williams, ed entrambi si sono conosciuti e innamorati sul set di ‘Fosse/Verdon”. La miniserie tv successo (disponibile qui in Italia su Sky), ha riportato Michelle al successo tanto da farle vincere un premio come Miglior Attrice in una limited series. Dalle foto che sono apparse in rete durante la cerimonia del cinque Gennaio non si intravede nessuna pancia sospetta, ma il magazine americano conferma lo stato interessante dell’attrice. Ora si sente orgogliosa e felice della sua vita, ma nonostante tutto è intenzionata a non rinunciare alla sua privacy, proprio per evitare incursioni e gossip sospetti.

E secondo quanto è stato rivelato dalla figlia Matilda, nata dalla relazione con Heath Ledger, proprio la giovane quattordicenne avrebbe fatto da cupido fra Michelle Williams e il regista. Sarò vero? Chi può dirlo. Sta di fatto che soprattutto sulla sua situazione amorosa, la bellissima attrice è sempre stata molto riservata. "Pensavo che non avrei più trovato l’amore, pensavo che fosse impossibile trovare l’uomo adatto a me. Invece così non è stato. Mi sono resa conto che l’amore va preservato", confessa.

Infatti solo di recente sono stati resi noti alcuni flirt più o meno noti di Michelle Willimas. Da Joel Segel nel 2012 a lo scrittore Jonathan Safran nel 2016, fino a regista Spike Jonze. Il magazine, inoltre, tende a sottolineare l’importanza del discorso che ha rilasciato durante il ritiro della statuetta,così importante che, secondo alcuni, è già storia.