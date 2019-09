L’attrice Sara Ricci straziata dalla morte del padre: "Ora faccio i conti con la mia coscienza"

Un lungo e duro sfogo quello di Sara Ricci, attrice di Un posto al sole, che ha voluto condividere sui social lo straziante dolore provato per la morte del padre.

Nota per aver interpretato il ruolo di Adriana Gherardi nella soap opera Vivere e per essere attualmente protagonista di Un posto al sole nei panni di Adele Picardi, Sara Ricci ha confessato di sentirsi fortemente in colpa perché proprio a causa del suo lavoro non è potuta stare accanto al padre nei suoi ultimi momenti di vita. La morte di quest’ultimo, quindi, l’ha portata a fare una amara e triste riflessione che ha voluto condividere sui social e dalla quale traspare l’immensa tristezza della Ricci, che non si è risparmiata dei feroci rimproveri.