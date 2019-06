L’ex Lollipop Veronica Rubino offende Baby K: "Uno scarto"

Sembra che a Veronica Rubino, che molti ricorderanno come una delle cantanti che componevano il gruppo musicale tutto al femminile Lollipop nel lontano 2001, non sia andata proprio giù la decisione di Baby K di girare il suo ultimo video con indosso gli stessi stivali Louboutin portati da Beyoncé durante l’esibizione al Coachella Festival. La 38enne casertana ha infatti utilizzato la sua pagina Facebook per scrivere un lungo post in cui se la prende senza troppi fronzoli con la rapper e anche con l’industria musicale italiana.

“No ma Baby K che indossa diciamo gli stessi stivali di Beyoncé al Coachella mi fa accapponare la pelle. Poveri italiani che vogliono abituarsi allo scarto, alla copia venuta male, all'improvvisarsi artisti e alla non originalità... Baby k gli stessi stivali di Beyoncé, povere stylist che messaggio volevano mandare? Povera discografia italiana sta andando alla deriva propone solo spazzatura e a voi giovani piace da morire... Ma acculturatevi un po' che non fa male… Acculturatevi di Musica. Quella vera però.” Queste le parole utilizzate dalla Rubino, che alla fine consiglia ai giovani di oggi di imparare a distinguere fra musica vera e quella invece puramente commerciale.

Finora Claudia Judith Nahum, in arte Baby K, pare non aver dato peso alle parole della collega: nessuna risposta e nessun commento da parte sua. Non si interessa della polemica e intanto si gode il successo del suo ultimo singolo Playa, che ha già raggiunto quasi quattro milioni di visualizzazioni e che si preannuncia pertanto come il nuovo tormentone dell’estate 2019.