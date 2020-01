L’indiscrezione: "Meghan soffre di attacchi d’ansia, andarsene era questione di vita o di morte"

In molti si sono chiesti il vero motivo dietro l’addio del principe Harry e di Meghan Markle ai loro ruoli di membri “senior” della Royal Family. C’è chi ha imputato la decisione a Lady Markle, definendola una manipolatrice, che avrebbe plagiato il marito fino ad allontanarlo dalla sua famiglia. Come riporta il Mirror, un amico della Lady d’America avrebbe rivelato che allontanarsi da Londra per Meghan era diventata “ una questione di vita o di morte” , lasciando intendere che da diverso tempo la duchessa soffre di attacchi d'ansia.

Racconta l’amico: “ Aveva detto agli amici più intimi che si sentiva schiacciata nell’anima e che la decisione di andarsene era una questione di vita o di morte – intendendo la morte dello spirito. Ha anche detto di non poter essere la miglior madre per Archie, se non riusciva ad essere se stessa. Sentiva che era un ambiente tossico per lui, perché c’erano troppe tensioni e frustrazioni represse” . Alla luce di questa rivelazione, la decisione di Harry e Meghan sembra acquistare un nuovo significato..

Ma non tutti hanno accettato di buon grado la confessione, leggendo tra le righe un escamotage della duchessa per andarsene una volta per tutte dall’ingombrante famiglia del marito. " Secondo me Meghan soffre di rabbia narcisistica, perché non riusciva a controllare tutto nella Royal Family. Fingere che sia colpa dell’ansia è solo un’altra delle sue carte manipolatorie”, scrive piccato un utente su Twitter, a cui fanno eco molto altri, convinti che giocare la carta dell’ansia, sia solo un altro tentativo della Markle, di manipolare gli altri a suo piacimento. "Un tempo era un’attrice mediocre, ma pur sempre un’attrice quando serve ”, commenta un altro utente.

Se l’indiscrezione rivelata dall’amico di Meghan fosse vera, Harry si sarebbe allontanato dalla famiglia per aiutare la salute mentale di una moglie infelice. I duchi di Sussex hanno annunciato pubblicamente di volersi ritirare dalla vita pubblica di corte, tramite un post su Instagram. La reazione del resto della Royal family è stata ovviamente, di disappunto. Ma il meeting che ha visto Harry confrontarsi con la regina Elisabetta e con Carlo e William, ha visto il duca uscire vincitore dalla dimora di Sandringham.

Attraverso un comunicato ufficiale, Sua Maestà ha affermato di sostenere la coppia nella loro nuova vita, sebbene ci siano diversi aspetti da organizzare. Parlando con il Mirror, un insider a Buckingham Palace ha riferito: “ Sono emersi dei problemi da affrontare, che non possono essere risolti in pochi giorni. Ci sono persone che stanno lavorando a questi giorno e notte ”.