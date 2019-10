L'indiscrezione su Kate Middleton che spaventa i sudditi. La duchessa è in pericolo?

C’è una news che nelle ultime ore corre veloce tra i fili del web e riguarda nientemeno che la sicurezza di Kate Middleton. L’indiscrezione è stata lanciata dopo che l’Express ha riportato la notizia che, i duchi di Cambridge, partiranno presto per un altro viaggio istituzionale. E proprio questo “gossip”, spaventa i sudditi e anche i membri della royal family.

Il prossimo 14 ottobre, Kate Middleton e suo marito William, sono attesi in Pakistan per conto del Commonwelth. Un viaggio molto importante dato che i duchi saranno i primi membri della famiglia reale a recarsi in Pakistan. L’ultima visita risale al 2006. Da sempre le terre del Medio Oriente sono tempestate da guerre civili e pericoli di ogni tipo e, da Londra, il viaggio di Kate, fa preoccupare sia la Regina che lo stesso Carlo. Il motivo, o meglio l’indiscrezione è molto semplice. Pare che proprio in questi ultimi giorni, fra il Pakistan e l’India ci sono molte tensioni a livello politico che potrebbero sfociare in rivolte di strada. Questo perché la città di Nuova Delhi ha revocato lo status speciale del Kashmir, un territorio molto conteso da entrambi paesi e, questo movimento, mette in moto una serie di conseguenze che potrebbero causare diversi problemi.

Il viaggio dei duchi non è stato rimandato, ma da Londra la situazione viene guardata con un po’ di apprensione dato che, se dovesse scoppiare una rivolta, si teme per la salute di Kate e William. Ci sono diverse unità che stanno monitorando lo scorrere degli eventi. Tante sono le misure di sicurezza messe in atto.