Dopo l’infortunio di Daniel Craig, 3 esplosioni gettano nel panico la troupe

Maledizione James Bond. Ogni volta sul set dei film dedicati all'agente segreto più letale e affascinante di Sua Meastà ne accadono di tutti i colori. Senza dilungarci troppo, soffermiamoci su quello interpretato da Daniel Craig, funestato da diversi incidenti e l'ultimo, come racconta

il tabloid inglese “Sun” risale solo a ieri.

Dopo che il "Sun" aveva svelato in esclusiva che Daniel Craig qualche settimana fa non si era affatto semplicemente slogato una caviglia, ma necessitava di un intervento chirurgico urgente, ieri pare proprio che sul set di “Bond 25” è scoppiato il delirio, con la troupe terrorizzata che correva in ogni dove.

Secondo il “Sun” ci sono stata tre grandi esplosioni non programmate. Il timer è scattato prima e più di un un membro dello staff, stando alle prime voci, sarebbe seriamente ferito, in particolare uno rimasto schiacciato da un pezzo di muro. Le esplosioni hanno scatenato il panico sul set, con attori, comparse e tutta la crew che correva via terrorizzata, mentre importanti e costose parti dell’immensa scenografia venivano già come un castello di carte.

Intanto Craig, l’attore protagonista, sta pian piano tornando a camminare per potere essere operativo sul set che, nonostante tutto, come continuano a ripetere i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, non sospenderà le riprese.

La produzione pagherà le spese mediche e tutte le assicurazioni del caso, ma la macchina di “Bond 25” non si fermerà. I costi sono troppo alti pr potersi permettere uno stop.

In questi giorni, per non perdere tempo dopo l’incidente di Craig, si stavano infatti girando scene con controfigure dell’attore o altre in cui Bond è assente dal copione. Craig, 51 anni, già sul set di “Spectre” era stato operato al ginocchio dopo essersi fatto male durante una scena di lotta. E ora, sul set di “Bond 25”, per evitare di usare uno stunt, è scivolato su un pontile lesionandosi seriamente i legamenti del piede.



