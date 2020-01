L’intimità social di Belen e De Martino non piace ai fan, l’argentina replica: “Guardone!”

Sembra che ormai non ci siano più dubbi sul ritrovato amore tra Belen Rodriguez e suo marito Stefano De Martino. Il ritorno di fiamma dopo cinque, lunghi, anni di lontananza è avvenuto meno di un anno fa e da quel momento i due sembra non riescano a stare l'uno lontano dall'altro.

Le dimostrazioni pubbliche di affetto della coppia sono molto numerose. Baci appassionati, abbracci colmi d'amore e dediche al miele sono diventate una costante sui social della coppia, che non perde occasione per dimostrare il suo amore. Le ultime vacanze i due le hanno trascorse dividendosi tra la famiglia e la montagna. Niente mete esotiche per Belen e Stefano, che al sole delle Maldive hanno preferito quello di Napoli, dove hanno trascorso lunghi giorni in compagnia degli amici più cari e dei familiari del ballerino. Assente la famiglia di Belen Rodriguez, che quest'anno ha deciso di trascorrere il capodanno in Argentina insieme ai familiari che ancora abitano nel Paese latino. A loro si è aggiunta anche Cecilia, che dopo essere stata in Trentino per Natale con la famiglia Moser, è volata in Argentina insieme al suo compagno che ancora non aveva visitato il Paese d'origine della sua fidanzata.

I coniugi De Martino, invece, hanno scelto di trascorrere il capodanno e i giorni seguenti nella perla svizzera di Sankt Moritz. Con loro, ovviamente, c'è sempre stato il piccolo Santiago, forse il più felice della ricongiunzione dei suoi genitori. Dallo splendido hotel in montagna in cui hanno soggiornato a cavallo tra il 2019 e il 2020, circondati dalla neve e dalla bellezza selvaggia del Canton Grigioni, i due hanno condiviso numerose immagini della loro vacanza. Tantissimi follower hanno apprezzato la volontà della coppia di rendere partecipi i fan della loro relazione attraverso immagini e video da cui traspare la loro armonia e intesa.