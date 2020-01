L’ultimo dei Mohicani diventa una serie tv HBO

L’ultimo dei Mohicani, storia che ha conquistato il cinema in più occasioni, diventa una serie tv, ecco chi si occuperà della sua realizzazione.

L’ultimo dei Mohicani, la trama

Anche in questo caso la storia si ispirerà all’omonimo romanzo storico di James Fenimore Cooper. Sarà una storia d’amore tra Uncas, il giovane mohicano figlio di Chingachgook, e Cora, figlia del comandante dell’esercito inglese Munro, ragazza di razza mista. La loro relazione farà da contraltare alla "guerra dei sette anni” tra inglesi e francesi, il cui conflitto si svolse nella seconda metà del 1700 e vide come campo di battaglia anche il Nord America, con gli indiani al fianco dei francesi contro i britannici.

Chi realizza la serie tv

La serie tv è in fase di sviluppo già dallo scorso aprile presso la Paramount Television ma ora arriva la notizia che a distribuirla sarà la HBO attraverso la sua prossima piattaforma streaming HBO Max, in arrivo il prossimo maggio.

La serie è sceneggiata da Cary Fukunaga, la mente dietro la prima stagione di True Detective, Maniac e regista di No Time to Die, prossimo imminente capitolo della saga di James Bond con Daniel Craig alla sua ultima apparizione nel ruolo. Insieme a Fukunaga anche Nick Osborn, già produttore dei film A proposito di Steve, Remember Me e Licenza di matrimonio. I due figureranno inoltre quali produttori esecutivi. Fukunaga ha dichiarato il suo interesse per questo racconto: “Lo scontro di civiltà durante la guerra dei sette anni, che incornicia la storia de L’ultimo dei Mohicani, è una mia passione da lungo tempo” e come tutto questo aiuterà inoltre a definire “l’identità americana di oggi”.

Alla regia degli episodi ci sarà Nicole Kassell che ha già diretto episodi di altre serie tv come The Americans, Vynil e la recente Watchmen. Invece ancora nessuna notizia in merito agli attori che interpreteranno i personaggi di Uncas e Cora.

La storia de L’ultimo dei Mohicani e le sue trasposizioni

La storia raccontata da James Fenimore Cooper per la prima volta nel 1826 con il suo romanzo d’avventura ha avuto molti adattamenti cinematografici. Il primo nel 1911, il secondo nel 1920 diretto dai registi Clarence Brown e Maurice Tourneur ed anche alcune serie tv poco note al pubblico. Tuttavia, la versione più famosa è sicuramente quella diretta da Michael Mann nel 1992, con protagonista Daniel Day-Lewis nel ruolo di Nathaniel "Occhio di Falco" e Madeleine Stowe in quelli di Cora Munro. Vedremo se la prossima versione targata HBO, da sempre sicurezza di grande qualità, saprà raggiungere o superare il film.