L’ultimo video del Principe Harry nasconde un messaggio subliminale?

Ieri il Principe Harry è tornato in pubblico, a una settimana dall’annuncio-bomba della Meghexit e per farlo ha scelto di essere presente ai sorteggi della "Royal League World Cup" del 2021. Dopo aver postato un video in cui parlava dell’importanza dello sport non solo per essere fisicamente in forma, ma soprattutto mentalmente forti, riprendendo un tema a lui molto caro, ossia quello dello stigma che circonda le malattie mentali, il Duca del Sussex ha partecipato in prima persona al lancio della nuova edizione della Royal League World Cup in quello che, secondo gli osservatori reali, potrebbe essere il suo ultimo impegno come membro attivo della Royal Family.

Ne dà notizia Page Six riportando quanto scritto da diversi tabloid a proposito della Instagram story postata da Harry più tardi sul social. Nel video lo si vede di spalle alla telecamera mentre si sistema il suo completo per poi voltarsi verso di essa e sorridere prima di avanzare verso la porta chiusa davanti a lui ed entrare nella sala in cui i vertici della Royal League lo stavano aspettando come ospite d'onore per dare il via al sorteggio. La IG Story prosegue con il Duca che incontra le nuove leve di questo sport mentre si stanno allenando e si conclude con strette di mano e un commiato con i vertici della lega inglese di rugby. Cos’ha di particolare questa Instagram story? La canzone scelta in sottofondo che " non sembra per nulla casuale, anzi, è molto più di un sottile messaggio subliminale, è un manifesto della ribellione di Harry e anche l’annuncio del suo addio come reale ", si legge su Page Six.

La canzone è " This is the One " degli Stone Roses, nel cui testo si sentono frasi come: " Vorrei lasciare il paese in una di queste domeniche ", con chiaro riferimento alla Meghexit, secondo chi crede che questa canzone sia stata scelta apposta dal Principe Harry. Ma non solo. Nella hit della band britannica si parla anche di una promessa fatta a una persona cara. " Forse il segno che Harry è disposto a fare tutto per sua moglie Meghan e il figlio Archie Harrison? ", scrive il magazine, riportando un’altra strofa che si sente in sottofondo e che parla di " una ragazza consumata dal fuoco. Conosciamo tutti i suoi desideri e i piani che ha fatto. Io le ho fatto una promessa... a costo di bruciare la città dove sono nato ", ossia tagliare ogni ponte con la Royal Family e Londra per trasferirsi in Canada e iniziare una nuova vita.

" Mentre i tabloid si interrogano sul motivo che ha spinto il Principe Harry a scegliere come base del suo video una canzone rock che nulla a che vedere con l'agonismo e lo sport, ma parla di promesse d’amore e della volontà di scappare via da una realtà in cui ci si sente prigionieri – scrive Page Six – s ono in molti a vedere nel cenno iniziale del Principe che si volge verso la telecamera quasi un saluto di commiato rivolto ai sudditi. D’altronde a Palazzo si dice che Harry raggiungerà Meghan e Archie in Canada la prossima settimana, con i termini della Meghexit interamente concordati con la Regina Elisabetta II" .

Page Six riporta anche che il Principe Harry è sembrato a tutti i presenti assolutamente sereno. " Decisamente solare e allegro – scrive il magazine - ha evitato di rispondere a ogni domanda della stampa sulla Meghexit, preferendo intrattenersi con i vertici della Royal League e scherzare con dei ragazzini che si stavano allenando in un campo vicino ”. Che sia davvero questo l’ultimo impegno ufficiale da reale senior del Principe Harry? Stando a Page Six è proprio quello che pensano molti esperti reali che ritengono che " la scelta della canzone non sia affatto casuale... Quando si tratta di comunicazione attraverso i media i Duchi del Sussex non lasciano nulla al caso ”.

