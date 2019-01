La guardia del corpo di Lady D. : "Dopo l’omicidio di Gianni Versace aveva paura di morire"

C’era una forte amicizia tra Lady Diana e lo stilista Gianni Versace. Il re della moda made in Italy conosciuto in tutto il mondo, è stato uno dei pochi che è riuscito a “svecchiare” l’immagine della Principessa Triste, facendo emergere tutto il suo carisma e tutta la sua sensualità. Diana per anni è stata la testimonial non ufficiale delle linee sinuose e perfette degli abiti di Versace. La morte dello stilista, avvenuta a Miami nel 1997 per mano di Andrew Cunan, ha rotto l’idillio tra i due, facendo cadere Lady Diana nella paura e nel terrore.

Come racconta la sua guardia del corpo al settimanale The Sun, la principessa ha scoperto della morte di Gianni Versace quando era insieme a Dodi Al-Fayed. “Succederà anche a me, vero?”, avrenne detto. Parole che in un certo qual modo sono risultate profetiche, visto che 7 mesi dopo anche a Lady Diana è toccato un destino infelice.

"Lo faranno quando sarò su un piccolo aereo, in macchina mentre guido o su un elicottero" ricorda la guardia del corpo. Per molto tempo gli inquirenti hanno cercato di far luce sulla morte della Principessa, ipotizzando di un intrigo di palazzo, ma non sono emerse prove schiaccianti. Di certo, gli ultimi mesi di Diana, non dovevano essere felici se la principessa aveva paura di morire.