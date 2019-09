L'ultima telefonata di Lady D. a William e Harry

Sono passati 22 anni dalla morte di Lady Diana, ma il tempo non ha oscurato il mito della “principessa triste”, né è riuscito ad alterare la popolarità di cui, ancora oggi, la madre di William e Harry gode in tutto il mondo. Ogni anno, nell’anniversario della morte, film, documentari, articoli di giornale e libri ricordano l’esistenza breve e travagliata di Diana, arricchendola di aneddoti inediti che si propongono di raccontare la sua vera personalità, di sondarne il mistero che la rende tanto amata dopo più di 20 anni. Nel giorno del 22esimo anniversario dalla scomparsa, La5 ha proposto un documentario presentato da Lavinia Orefici e Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

In questo speciale i telespettatori hanno potuto conoscere le diverse sfaccettature che compongono l’immagine pubblica e privata della principessa del Galles: l’icona glamour, la moglie, l’aristocratica, la donna impegnata sul fronte umanitario e soprattutto la madre attenta e amorevole. Proprio ricordando l’affetto immenso che Lady Diana nutriva per i figli, lo speciale di La5 ha dato risalto a un aneddoto molto doloroso, l’ultima telefonata tra Lady Diana e i suoi figli, avvenuta poche ore prima del terribile incidente nel tunnel dell’Alma. A rivelare per la prima volta questo dettaglio, come ricorda anche Il Messaggero, è stato il principe William nel documentario realizzato per i 20 anni dalla scomparsa della madre.

Il duca di Cambridge non ha avuto timore di rivivere quei momenti tristissimi e ha raccontato: “Lei era a Parigi, io e mio fratello eravamo in Scozia in vacanza con i nostri cugini. Era sera e squillò il telefono. Quando eravamo piccoli non amavamo parlare al telefono con i nostri genitori. Se avessi saputo che era l’ultima telefonata non sarei stato così sbrigativo. Ci ha ricoperto d’amore”. Il principe Harry ha aggiunto: “Poi arrivò il mio turno. Parlammo cinque minuti, se avessi saputo che era l’ultima volta che la sentivo avrei proseguito la telefonata. Ci penso spesso”. Sono parole che lasciano l’amaro in bocca. I duchi di Cambridge e Sussex sanno che non si può tornare indietro ma, come è naturale, non riescono ad accettare di aver perso quegli ultimi istanti irripetibili e, per questo, preziosissimi. Forse, in parte, potrebbero sentirsi quasi “colpevoli” di non aver dato il giusto peso a quel momento, rimpiangendolo da un punto di vista ormai più maturo. William e Harry sono diventati genitori e la nuova consapevolezza che ne deriva potrebbe spingerli a ripensare a quella telefonata con rinnovata sofferenza.