Lady Gaga dopo la caduta dal palco: "Radiografie a quasi tutto il corpo"

Lady Gaga è tornata sui social network per rassicurare i suoi fan sul suo stato di salute dopo la brutta caduta dal palco avvenuta qualche giorno fa. La popstar italoamericana ha fatto sapere di stare bene, pubblicando l'ironica radiografia di una mano che fa il gesto dell'"OK". La foto pubblicata nel post, ovviamente finta, è servita a far tornare il sorriso ai milioni di fan che si erano preoccupati dopo l'incidente di Las Vegas. " Quando ti devono fare i raggi X a quasi tutto il tuo corpo...Balla e basta. Andrà tutto bene ", ha scritto su Instagram e Twitter la 33enne, alludendo a uno dei suoi brani di maggior successo, "Just Dance".

Ridendo e scherzando, però, Lady Gaga ha rivelato ai suoi follower social di essersi dovuta sottoporre a un serie di raggi X, a quasi tutto il corpo, per scongiurare la rottura di qualche osso. Giovedì la popstar era precipitata giù dal palco del Park Theater del Park MGM ed è atterrata ai piedi del pubblico battendo la schiena. La caduta, avvenuta mentre la popstar si trovava a cavalcioni di un fan, avrebbe potuto avere brutte conseguenze per lei.

La cantante soffre, infatti, di fibromialgia una patologia cronica che porta forti e diffusi dolori all'apparato muscolare. Se si fosse rotta qualcosa, sarebbe stato difficile per lei capire se si trattava della sua malattia o di una conseguenza dell'incidente. Lady Gaga ha, invece, rassicurato tutti dicendo di stare bene, nonostante lo spavento.