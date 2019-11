Lady Gaga colpita da un'infezione: ​annullato il concerto di Las Vegas

Lady Gaga sta male. La cantante ha dovuto annullare il suo ultimo concerto a causa di seri problemi di salute. La popstar si è mostrata sui social network per comunicare la sua momentanea assenza dalla scena. Nell'immagine pubblicata nelle storie del suo profilo Instagram (e in un post fotografico condiviso su Twitter), si vede Lady Gaga seduta su una poltrona mentre, con la flebo inserita nel braccio destro, fa l'aerosol. A margine della fotografia la popstar di "A Star is born" ha spiegato le ragioni del suo evidente malessere. " Sono così devastato, non posso esibirmi stasera per così tante persone che hanno viaggiato per venire a trovarmi. Ho un'infezione sinusale e bronchite e mi sento molto male e triste, non avrei mai voluto deludervi. Sono solo debole e troppo malata per esibirmi stasera. Torno presto, vi prometto ", sono state le sue parole ai fan.



Lady Gaga avrebbe dovuto esibirsi live a Las Vegas, dove sta tenendo una serie di concerti, ma ha annullato la performance per colpa di una brutta sinusite e della bronchite. Non è la prima volta che la cantante è costretta a dare forfait per problemi di salute. Nel 2017 fu costretta a cancellare l'atteso live a Rio de Janeiro per lancinanti dolori causati dalla fibromialgia. Nel febbraio 2018 annullò ben dieci concerti sembre a causa dei dolori reumatici di cui soffre da anni. E ogni volta è stata costretta al ricovero in ospedale. Questa volta niente ospedale ma una massiccia dose di farmaci e cure casalinghe per cercare di ritornare in forma nel più breve tempo possibile. Come lei stessa ha voluto precisare per non deludere i fan.



Quello che è certo è che l'ultimo periodo non sembra essere dei più fortunati per lei. Nonostante il lancio della sua linea di make up stia riscuotendo un notevole successo, dal punto di vista musicale la sfortuna la sta perseguitando. Poche settimane fa era caduta dal palco mentre stava ballando in braccio a un fan, salito sul palco su suo invito. Le conseguenze della caduta erano state, fortunatamente, minime ma la botta, per lei che soffre di fibromialgia, l'aveva costretta a dover compiere ulteriori accertamenti medici. Una serie di rx su tutto il corpo che non avevano mostrato lesioni. Oggi ecco nuovi problemi di salute che la tormentano. Insomma per Lady Gaga non sembra esserci pace.