Lady Gaga e Bradley Cooper ancora insieme e i fan sperano

Da quando è uscito "A Star Is Born", i fan vogliono assolutamente rivedere sullo schermo la coppia d’oro formata da Lady Gaga e Bradley Cooper. Anche i produttori spingono in questa direzione, certi che i due insieme possano regalare incassi record al cinema grazie ai loro milioni di ammiratori e follower. Un insider ha rivelato a “Hollywood Life” che quello che sembrava solo un sogno potrebbe presto diventare realtà grazie al franchise di “Guardians of the Galaxy”, di cui finora sono stati lanciati due film e annunciato il terzo capitolo.

" C'è una fortissima possibilità che Lady Gaga e Bradley lavorino di nuovo insieme in “Guardians of the Galaxy 3”. Cooper è già nel cast in cui interpreta il personaggio di Rocket Raccoon. I produttori stanno pensando di inserire Lady Gaga nel ruolo di Lady Lylla, la donna che riuscirà a conquistare il cuore di Rocket, diventando la sua fidanzata ", ha svelato l'insider al tabloid americano che ha subito contattato i rappresentanti di Gaga e Bradley che hanno entrambi dichiarato che “ ancora non c’è nulla di definitivo. Vedremo. In ogni caso non aspettatevi che eseguano canzoni come nel loro precedente film insieme ”.

" Bradley e Lady Gaga sanno bene che “A Star Is Born” è stato un momento molto speciale delle loro vite e non dimenticheranno mai le esibizioni della canzone hit del film, specialmente durante la Notte degli Oscar, ma – ha rivelato l’insider di Hollywood Life - non hanno nessuna intenzione di ripetersi e guardano al futuro. È probabile che reciteranno di nuovo insieme e magari registreranno anche altre canzoni, ma per quanto riguarda "Shallow" ormai fa parte dei ricordi e passerà un bel po’ prima che si decidano a cantarla insieme in pubblico ancora una volta ”.