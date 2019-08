Lady Gaga e Bradley Cooper insieme? Ci sono nuovi indizi

Nonostante le smentite, la presunta liason tra Lady Gaga e Bradley Cooper è ancora sulla bocca di tutti. Sono passati molti mesi da quando si è scatenato il gossip sulla coppia, merito del capolavoro premio Oscar “A star is born.” L'intesa mostrata sul set ha fatto sognare i loro fan ma ha fatto innervosire Irina Shayk, ormai ex moglie di Bradley Cooper. Se la super top model all'inizio sembrava avesse assorbito l'onda d'urto del presunto tradimento di suo marito, dopo alcuni mesi i due sono arrivati alla separazione. Nessuno dei due ha imputato la colpa a quel gossip ma le voci continuano a girare. Il desiderio di vedere Lady Gaga e Bradley Cooper come una coppia anche nella vita è talmente grande per i fan della cantante e dell'attore che in tanti hanno visto una dedica a Cooper anche in uno degli ultimi post condivisi da Gaga.

Che Lady Germanotta abbia una passione per l'Italia e per il cibo italiano non l'ha mai negato. In più di un'occasione la cantante di Poker Face si è detta felice delle sue origini italiane e quando può fa riferimento proprio al nostro Paese. L'ha fatto non più tardi di una settimana fa con un post ironico e l'ha fatto pochi giorni fa con un post romantico, che a tanti è sembrata una dichiarazione d'amore. “ Cucina italiana con amore ”, ha scritto la cantante sotto l'immagine, che la ritrae intenta ad annusare una rosa bianca. L'atmosfera dello scatto è sognante e sembra proprio che Gaga sia in dolce compagnia. Questi dettagli, uniti alla passione per la cucina di Bradley Cooper, anch'egli di origini italiane, hanno creato scompiglio tra i fan di Lady Gaga. In tanti le hanno chiesto se fosse innamorata e c'è anche chi si è domandato dove fosse nascosto Bradley Cooper nello scatto. Dopo le voci di un soggiorno di coppia a Panarea, questo potrebbe davvero essere un altro indizio sull'inizio di una relazione?