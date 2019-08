Lady Gaga e Bradley Cooper avvistati insieme a Panarea

Non sembrano destinate a spegnersi a breve le voci su un coinvolgimento amoroso/sentimentale tra Bradley Cooper e Lady Gaga e la causa, in parte, sono anche loro. A qualche settimana dal bacio di Lady Germanotta con il suo tecnico del suono, i due sono stati avvistati in questi giorni a Panarea. A raccontare lo scoop è stato il giornalista Gabriele Parpiglia ai microfoni di Radio DJ, che ha svelato anche alcuni dettagli molto particolari della presunta liason tra la cantante e l'attore.

“ La storia tra Bradley Cooper e Lady Gaga era realmente partita durante le riprese del film A star is born, e infatti già da tempo mi era arrivata una segnalazione che i due sarebbero arrivati insieme nella villa di George Clooney ma il troppo gossip, a Cooper, riservato come Leonardo di Caprio e altri attori di Hollywood, ha fato fastidio ” ha detto il giornalista di gossip. Questo sarebbe il motivo per il quale i due avrebbero poi annullato il viaggio dal loro amico e collega. Per far calmare le voci e cercare di salvare le apparenze, visto che Bradley Cooper era ancora legato alla modella Irina Shayk, l'attore e Lady Germanotta hanno preferito prendere le distanza l'uno dall'altra per qualche periodo.