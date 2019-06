Lady Gaga icona di stile: i suoi abiti diventano oggetti da museo

Lady Gaga rimane la regina indiscussa della “provocazione” e per questo è stata premiata. I suoi look più eccentrici saranno esposti in una mini-mostra permanente a Las Vegas, alla Haus of Gaga all’interno dell’l’Hotel MGM Grand. Oltre al museo, sorgerà nello stesso edificio un negozio, il primo fondato dalla pop star.

È stata la stessa cantante a parlare del progetto in un post Instagram. La mostra sarà curata dal direttore artistico italo-giapponese Nicola Formichetti, suo vecchio collaboratore. Nel museo ci saranno circa 20 vestiti, 40 parrucche, e decine e decine di accessori e scarpe, selezionati accuratamente per celebrare l’irriverente charme di Lady Gaga.

Tra i special guest non mancheranno il copricapo di sigarette, indossato dalla pop star nel video di Telephone nel 2010, creazione di Fred Butler, e l’iconico abito fatto di carne cruda di bovino, realizzato dall’artista Franc Fernandez e disegnato dallo stesso Formichetti. Lady Gaga lo portò con grande classe durante gli MTV Video Music Awards del 2010: dall’ora è stato adeguatamente conservato con un sofisticato meccanismo di refrigerazione. Decisamente questo ultimo, è il look più strano indossato dalla cantante in questi anni di carriera e anche il più “puzzolente”, come dichiarato da lei stessa.