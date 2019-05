A Las Vegas c’è il primo negozio ufficiale di Lady Gaga

Il 2019 è un anno memorabile per Lady Gaga. Dopo il grande successo ottenuto grazie al film "A Star is Born", si aprono nuove prospettive per la regina del pop. Come è trapelato sul profilo Twitter ufficiale dell’artista, a Las Vegas, verrà presto inaugurato l’Haus of Gaga .

Si tratta di un negozio fondato dalla Lady Gaga stessa e aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 30 maggio. Il negozio è nato principalmente per festeggiare il ritorno della cantante nella città delle luci e degli eccessi con la sua “Enigma”, presso l’Hotel MGM Grand di Las Vegas. Ma l’apertura dello store regala un’altra ghiotta occasione per i Little Monster. Sull’app ufficiale dei fan di Lady Gaga, alla sezione "Careers", è apparso un annuncio di lavoro. Il negozio che ha sede a Las Vegas cerca un addetto alle vendite. I requisiti sono molto semplici. Basta aver compiuto 21 anni, avere un diploma di liceo, e sei mesi di esperienza nel settore, ma anche la disponibilità di lavorare su turni, nei festivi e nei week-end.

Nonostante il lancio ufficiale, ancora non si conosce cosa si troverà fra gli scaffali del negozio. Sicuramente si troveranno un serie di gadget ufficiali legati al marchio di Lady Gaga, ma non è detto. La star più volte ha rivelato che vorrebbe lanciare anche lei una linea di cosmetici e seguire le orme delle sue colleghe. Il nome Haus of Gaga è ispirato al team dell’artista che, fin dall’inizio, si occupa della sua immagine pubblica.