Lady Gaga incontra i suoi parenti siciliani

Una fotografia ormai virale e delle parole toccanti. Lady Gaga, approfittando del suo concerto meneghino, ha infatti voluto incontrare alcuni dei suoi parenti italiani, come riporta Tgcom24.

L'artista è giunta nei giorni scorsi in Italia, per tenere al Mediolanum Forum di Assago un concerto per la tappa del suo "Joanne World Tour". Poi la sorpresa: una delegazione di suoi congiunti, provenienti da Naso in provincia di Messina, è andata a trovarla. I lontani cugini Germanotta hanno quindi scattato una foto di gruppo, a suggello dell'improvvisata reunion.

Antonio Germanotta, il calzolaio siciliano antenato di Lady Gaga, partì da Naso nel 1908 alla volta degli Stati Uniti. Oggi la famiglia può vantare una star internazionale e, oltre cento anni dopo la partenza di Antonio, è arrivato il momento di riunire i parenti fino a oggi divisi dall'Oceano Atlantico.

Gaga ne ha parlato anche sul palco del concerto. " Oggi è un giorno speciale per me - ha spiegato - perché la mia famiglia si è riunita per la prima volta. Sono venuti fin dalla Sicilia per conoscermi e questo mi ha emozionato molto e mi ha fatto pensare a mio nonno, quando è andato via dall'Italia per venire in America, lasciandosi dietro tutto, compreso un paese così meraviglioso ".

In questi giorni, non si placa però la febbre da Lady Gaga sui social. Complice la pubblicità di un marchio di orologi, in cui compare la popstar, e il telefilm "American Crime Story: l'assassinio di Gianni Versace". In molti, su Twitter, stanno infatti notando la somiglianza tra Gaga e una giovane Donatella Versace - nella serie però interpretata da Penelope Cruz, in barba alle previsioni social che davano appunto la cantante come papabile.