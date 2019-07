Lady Gaga al Pride Live a New York. Poi va a servire nel locale del padre

Con la marcia WorldPride svoltasi a New York, si è concluso questo fine settimana il Pride Month (il mese dell’orgoglio gay americano), evento organizzato da Prive Live per celebrare i 50 anni dell’omonima organizzazione no profit e dai disordini di Stonewall. Tra i tanti personaggi famosi scesi in campo per sostenere l’uguaglianza dei diritti c’era anche Lady Gaga che, per l’occasione, ha sfoggiato un eclettico outfit color arcobaleno.

Salita sul palco della manifestazione, prima della parata per le vie di New York, Lady Gaga si è esibita in una performance live coinvolgente davanti a decine di manifestanti e curiosi. L’occasione per riabbracciare la sua storica amica, Donatella Versace, presente anche lei all’evento in qualità di ambassador dello Stonewall Day. È stata la stessa stilista ad accogliere, tra la folla urlante, l’arrivo di Lady Gaga alla parata e a condurla sul palco per l’esibizione. L’intero outfit della cantante italoamericana era firmato Versace, dal giubbino in jeans agli shorts e agli stivali di paillettes il tutto rigorosamente nei colori dell’arcobaleno, simbolo del Pride Live.