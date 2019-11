Lady Gaga scatenata al matrimonio dell'amica

Per una che non si ferma mai come lei, avere un giorno di pausa tutto per se è un evento davvero molto raro. Così Lady Gaga si è dedicata un fine settimana per partecipare al matrimonio di una delle sue più care amiche e collaboratrici. Ha fatto infatti da damigella d’onore al matrimonio della sua migliore amica e truccatrice Sarah Tanno pubblicando poi gran parte dell’evento sul suo profilo Instagram. Capelli rosa e tanta voglia di divertirsi, Gaga si è fatta fotografare al tramonto sulla spiaggia senza scarpe e con un vestito rosa dello stesso colore dei capelli.

Ha fatto poi le foto di rito insieme alla sposa sollevando con lei il bouquet in segno di vittoria. “ Due dei miei migliori amici si sono appena sposati, è tempo di festeggiare! ”, ha scritto nella didascalia della foto aggiungendo poi le congratulazioni per i due novelli sposi. Ma è stato dopo la cerimonia che si è davvero scatenata, salendo sui tavoli del ricevimento per ballare coinvolgendo tutti gli altri ospiti. Già lo scorso mese Gaga aveva avuto un’altra “giornata libera” dal lavoro, per l’addio al nubilato della sua amica, successo appena il giorno dopo che è caduta dal palco del suo show a Las Vegas. Nonostante questo, Gaga aveva comunque partecipato all'evento: “ Posso anche soffrire molto ma non potevo mancare all’addio al nubilato dei miei migliori amici ”.

La sposa, Sarah Tanno, è veramente una delle sue migliori amiche tanto che Lady Gaga ha voluto creare con lei una nuova linea di cosmetici la “Haus Laboratories” che sta avendo un successo pazzesco, tanto che l’idolo americano Oprah Winfrey ha chiamato il marchio come una delle più grandi sorprese dell’anno. C'è da sottolineare che sta incassando milioni di dollari?