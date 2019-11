Lady Sensi: "Lo scherzo a Stefano? No, non sono pentita"

Stefano Sensi è attualmente ancora ai box ma sta cercando di recuperare rapidamente per mettersi nuovamente a disposizione dell'Inter e di Antonio Conte. Il talentuoso centrocampista ex Sassuolo si è fatto male durante il match del 6 ottobre contro la Juventus ed è poi rientrato in campo, per un piccolo scampolo di gara, in Champions League contro il Borussia Dortmund lo scorso 5 novembre accusando nuovamente un problema muscolare. L'Inter nonostante il suo forfait ha continuato a vincere in campionato ma ora servirà la sua qualità.

Sensi è il motore dell'Inter insieme a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella e dovrà rientrare presto anche perché l'ex giocatore del Cagliari si è infortunato al ginocchio durante il match contro il Torino. Nulla di grave ma tornerà a disposizione solo dopo la sosta natalizia. Il centrocampista ex Cesena, tra l'altro, è stato anche vittima di uno scherzo delle Iene grazie alla complicità della sua sexy fidanzata Giulia Amodio.

Lo scherzo è andato in onda nella puntata di ieri ma è stato registrato settimane fa con Giulia che dal suo profilo Instagram ha postato una foto con il suo fidanzato e con la seguente didascalia: "È con grande piacere che posso finalmente svelarvelo: questa sera alle IENE andrà in onda lo scherzo che con tanto amore abbiamo organizzato per Stefano.. siamo stati un po’ cattivi ma ne è valsa la pena! Questa sera tutto sintonizzati su ITALIA UNO per ridere assieme".

La Amodio ha poi commentato lo scherzo con i suoi tanti follower che le facevano determinate domande sul perfido scherzo architettato nei confronti del centrocampista dell'Inter: " Comunque sono contenta che lo scherzo di ieri vi sia piaciuto, mi sono sentita troppo in colpa e non potete capire quanto sia stata dura tenere botta per tutti quei giorni dopo aver visto Stefano così.. Sono stata cattiva ma ho dovuto farlo. Alla fine sono contenta che sia uscito qualcosa di simpatico, e probabilmente tra qualche anno quando Stefano si riprenderà ci riderà sopra".

Giulia vanta oltre 118.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto sexy che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana e lavorativa. La fidanzata di Sensi sta ottenendo tantissimi consensi giorno dopo giorno e il numero dei suoi seguaci sta crescendo in maniera esponenziale: chissà se lo scherzo comminato al suo Stefano farà crescere ancora di più la sua popolarità social.



