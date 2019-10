Lady Skriniar esagerata: Barbora si gode il sole di Barcellona

Milan Skriniar è uno dei punti di forza dell'Inter di Antonio Conte, uno dei pilastri della difesa nerazzurra che domani sfiderà il Barcellona del fuoriclasse Lionel Messi. Lui e i suoi due compagni di reparto Stefan de Vrij e Diego Godin dovranno fronteggiare uno degli attacchi più forti del mondo anche se la presenza del fuoriclasse argentino è ancora in dubbio per via dei suoi problemi fisici accusati dal 32enne di Rosario nel match contro il Villarreal.

Skriniar è alla sua terza stagione in nerazzurro e la sua più grande forza, oltre a quella mentale, è la sua sexy fidanzata Barbora Hroncekova che si è fatto conoscere ed apprezzare ampiamente dai tifosi nerazzurri in questi anni a Milano. La bionda compagna del difensore dell'Inter qualche tempo fa si era fatta notare oltre che per le foto per le sue dichiarazioni "contro" la Juventus con il commento: "Odio i bianconeri".

L'Inter si trova già in Spagna dove domani affronterà il Barcellona e Barbora ha deciso di volare in Spagna per far compagnia al suo fidanzato. Milan fatica in campo e la Hroncekova si gode gli ultimi barlumi di sole: la sua foto in costume da bagno, nero, ha raccolto tantissimi like tra i suoi 51.000 follower: quasi 6.000 seguaci, infatti, hanno dimostrato di apprezzare l'outfit e il look della bella fidanzata di Skriniar che ha mandato in visibilio, come sempre, i suoi tanti fan che domani potranno ammirarla anche sugli spalti del Camp Nou.

