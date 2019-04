Lady Zarate da urlo su Instagram: ecco chi è Natalie Weber

Mauro Zarate nella sua lunga carriera ha vestito diverse maglie in Italia, Inghilterra e in patria, dove attualmente gioca per il prestigioso club argentino Boca Juniors. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Velez Sarsfield, il 32enne di Buenos Aires arriva in Europa nel gennaio del 2008, a Birmingham, all'età di 21 anni. La Lazio lo nota subito e lo mette sotto contratto per l'inizio della stagione 2008-2009 e in tre anni con i biancocelesti gioca 126 partite segnando 34 reti. Nel 2011-2012 passa all'Inter ma la sua esperienza milanese è negativa, non viene riscattato e passa al Velez. Gioca per un paio d'anni in Premier League e poi torna in Italia, con la Fiorentina ma dopo un anno e mezzo torna in Inghilterra al Watford e prima di passare al Boca Juniors fa una toccata e fuga all'Al-Nasr e ancora al Velez.

Zarate in patria è stato sempre considerato un grande talento ma troppo incostante all'interno del rettangolo di gioco. Nella vita privata, però, Maurito ha sempre avuto le idee chiare dato che è insieme alla modella e showgirl argentina Natalie Weber da dieci anni. I due si sono sposati il primo luglio del 2011 a Buenos Aires e la loro relazione va a gonfie vele, nonostante un anno e mezzo fa l'ex Inter e Lazio si infuriò e non poco per via di una foto hot pubblicata dalla moglie: "Idiota ma che fai… secondo me dovresti togliere quell'immagine con tutti quei commenti che genera…". La consorte di Zarate è molto apprezzata in Argentina ma anche sui social con quasi 350.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare i suoi tanti scatti sensuali.