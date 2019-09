L'Africa "impazzisce" per Harry e Meghan

Grandi elogi sono stati regalati oggi a Harry e Meghan nel loro secondo giorno di visita in Africa. Ma i più importanti sono di sicuro quelli che si sono scambiati l’un l’altro definendosi il miglior papà e la migliore mamma. La coppia reale è andata sulla spiaggia di Monwabisi, alla periferia di Città del Capo per visitare una fondazione che aiuta i bambini poveri. Hanno anche ricevuto ringraziamenti per il “Lunchbox Fund” uno dei quattro enti benefici fatto da donazioni pubbliche donate in seguito alla nascita di Archie, è è tra l’altro il più piccolo reale che abbia mai fatto un viaggio ufficiale.

Come già fatto il primo giorno, la duchessa è uscita fuori dal protocollo, abbracciando e condividendo battute con i giovani presenti. Ma non soltanto, rivolgendosi al marito lo ha definito “il miglior papà ” ed Harry guardando sua moglie con occhi amorevoli ha chiamato Meghan “l a mamma migliore ” prima di darle un tenero bacio davanti alla folla.

I due sono partiti in auto separatamente, e mentre Meghan è tornata nella residenza dell’Alto Commissariato per occuparsi di Archie, Harry ha viaggiato su un gommone della polizia marittima sudafricana fino al porto di Talk Bay, per conoscere il lavoro contro il bracconaggio di Abalone, un tipo di lumaca di mare che sta scomparendo e che costa circa 480 euro al piatto.

Questo tipo di bracconaggio ha anche fatto aumentare lo spaccio di droga, perché invece della moneta vengono usate come scambio questi particolari molluschi venduti a peso d’oro. I due duchi hanno anche parlato di salute mentale, un argomento che sta particolarmente a cuore ad Harry soprattuto rispetto alle nuove generazioni, visto che dopo la morte della mamma, la principessa Diana, anche lui ha frequentato a lungo uno psichiatra.

La loro visita ha creato molto entusiasmo tra la popolazione ma anche tra i fortunati che sono riusciti ad avvicinarli, potendo toccare con mano la loro semplicità la loro disponibilità tanto da essere stati denominati “Amazing”, ovvero “fantastici”.