Meghan e Harry in Africa con Archie

Si avvicina il momento del viaggio di Meghan Markle e del Principe Harry in Africa: sarà l’occasione per la prima visita ufficiale di Archie.

Anche se probabilmente il bimbo non ricorderà nulla di questa esperienza - è nato lo scorso maggio e quindi ha circa quattro mesi e mezzo - si tratta di un’occasione davvero importante, perché permetterà al duca di Sussex di presentare il figlio in un continente che ama moltissimo, anche per ragioni legate alla sua storia familiare.

Come riporta la Bbc, i Sussex sono attesi in Sudafrica lunedì e trascorreranno nel continente dieci giorni. Appena arrivati, visiteranno un sobborgo di Città del Capo, un quartiere periferico dell'area metropolitana in cui vivono storicamente solo persone di colore, com’era previsto in base all’apartheid. Harry, da solo, visiterà poi Malawi, Botswana e Angola, mentre Meghan e Archie resteranno in Sudafrica ad attendere a Johannesburg il suo ritorno, per il rientro a Londra.

Attraverso l’account Instagram dei Sussex, Harry ha fatto sapere che non vede l’ora di presentare la moglie e il figlio. Insieme al padre, si occuperanno di attività benefiche per supportare l’istruzione infantile e l’emancipazione delle giovani ragazze. Ci si aspetta che la duchessa pronunci in discorso contro la violenza crescente contro le donne in Sudafrica.

C’è grande attesa anche per la visita di Harry in Angola, dove ci si aspetta che il Principe segua le orme della madre Lady Diana, in prima linea contro le mine antiuomo, che anche grazie a lei furono bandite nel 1997, poco prima che la Principessa Triste perdesse la vita in un tragico incidente. In Malawi, Harry renderà omaggio a un soldato britannico ucciso da un elefante durante un’operazione antibracconaggio.

Un portavoce di Buckingham Palace ha spiegato: “ L’amore del duca di Sussex per l’Africa è ben noto: ha visitato il continente per la prima volta a 13 anni e oltre due decadi dopo la gente, la cultura, la fauna selvatica e le comunità resilienti continuano a ispirarlo e a motivarlo ogni giorno ”.

